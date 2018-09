Gallerist og filosof: København er blevet en 'har du penge, så kan du få, har du ingen, så må du gå'-by

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»I 125 år har Holckenhus haft atelierer i tagetagen, som en kapitalfond nu vil lave til lejligheder«, skriver Politiken 14. september.

Wallner og Weiss Nicolai Wallner er gallerist, og Kristoffer Weiss er forfatter og filosof

Kunstnere som P.S. og Marie Krøyer, Kristian Zarhtmann, Agnes og Harald Slott-Møller og Emil Nolde har arbejdet i de historiske lokaler. Nu skal de omdannes til luksuslejligheder, og der skrives endnu et kapitel i historien om kunstnere og andre kreative, der skubbes rundt i midlertidige lejemål, når markedet svinger taktstokken.





Der er kun tale om 13 atelierpladser, men symbolikken er enorm. De er et billede på en udvikling, der længe har bidraget til fundamentalt, at ændre vilkårene for kunstneres mulighed for at arbejde i København. Og endnu et søm i fantasien om det kreative Københavns ligkiste.

Hvorfor så dramatisk? Fordi det er kommet så vidt, at kunstneres - og andres - mulighed for at arbejde i byen bliver systematisk undergravet af en utidssvarende lovgivning. De er de facto på vej væk, med undtagelse af små lommer i byen.



Københavns Kommune har for nylig købt en konsulentrapport, der for 117. gang fastslår, at den såkaldte kreative økonomi er et kæmpe plus for København og resten af landet. Det har man vidst de sidste 20 år, da man i 90’erne opdagede betydningen af den 'nye økonomi' i den bykonkurrence, der opstod mellem de europæiske hovedstæder om at tiltrække de klogeste og mest kreative hoveder.

I lang tid lå København lunt i svinget, men det er fortid. Nu er København en eksklusiv high-end by, hvor det tilsyneladende er mere end almindeligt svært at værne om de grundvilkår, der skal sikre, at kunstnere, designere, filmfolk, forfattere mv. på sigt kan være en aktiv del af byens liv - og økonomi.

I mange år sagde man med et smil på læben, at der bor flere danske kunstnere i Berlin end i København på grund af de gode muligheder for at får værkstedsplads og opleve et interessant kunstmiljø. Smilet er imidlertid stivnet for længst, for det er mere sandt end nogensinde. Se blot på de nye bydele som Nordhavn, Carlsberg, Ørestad, Teglholmen. De er nærmest klinisk renset for alt, der lugter lidt af kreativitet og vækstlag.

Det er den markedsdrevne by i fuldt flor vi er vidne til, og det er ikke kønt at se på. København er blevet en 'har du penge, så kan du få, har du ingen, så må du gå'-by. Fra velfærdsby til velstandsby på meget, meget kort tid.

Vi er ikke i tvivl om, at mange politikere og embedsmænd ikke ønsker den udvikling, der er accelereret det seneste årti. De virker desværre ofte helt magtesløse i kampen for at gøre København til en by, hvor kunstnere og andre mennesker med en helt almindelig eller lav indkomst har råd til at bo og arbejde.



Nu er der kun tilbage at håbe, at politikerne denne gang formår at finde en løsning mod alle odds, når sagen skal behandles politisk. Og at de fremadrettet udvikler en politik, der helt konkret, og ikke kun i velmenende skåltaler, får København tilbage på sporet som en by, der er rummelig og har plads til udøvende kunstnere.