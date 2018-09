Mattias Tesfaye: Kan vi sende flygtninge hjem, hvis de har været her i mange år og lært dansk?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg blev godt og grundigt glad, da jeg læste Holger K. Nielsens og Jakob Marks debatindlæg i Politiken.

Her tilslutter de sig tankerne om, at flygtninge skal vende hjem, når de ikke mere risikerer forfølgelse.

Det er helt i forlængelse af tankerne bag Europas flygtningepolitik gennem årtier, så det er kun naturligt, at SF står fast på dette princip. Problemet er blot, at det ikke fungerer sådan i praksis.

Nye tal viser, at under 10 procent af de flygtninge, der ankommer til Danmark, vender tilbage. Af de 4.500 syriske flygtninge, der har fået midlertidig beskyttelse, er kun 3 procent rejst hjem, selv om hundredtusindvis af deres landsmænd har forladt Tyrkiet, Jordan og Libanon, for at deltage i genopbygningen af Syrien.

Hvor mange år skal man have været i Danmark, før vi mener, tilknytningen til Danmark er for stærk?

Vi politikere skal ikke sidde og vurdere sikkerhedssituationen i Syriens eller Eritreas provinser. Det har vi heldigvis uafhængige eksperter, der kan afgøre i Flygtningenævnet.

Men der er til gengæld brug for, at lovgivningen ændres, så flere opholdstilladelser ikke forlænges, og støtten til genopbygning og hjemrejse øges.

SF foreslår i debatindlægget en række konkrete forslag til netop dette.

Jeg synes, de er interessante, og håber, at flere af dem kan realiseres. Men hvis vi virkelig skal have ændret på andelen af flygtninge, der vender hjem, kommer vi ikke uden om de lidt sværere diskussioner.

Der er først og fremmest brug for, at vi diskuterer, hvornår vi vurderer, at flygtninge har opnået så stærk tilknytning til Danmark, at deres opholdstilladelse ikke kan inddrages, selv om de ikke mere risikerer forfølgelse.

Det såkaldte paradigmeskifte handler netop om dette.

Kan vi sende folk hjem, selv om de har lært dansk? Hvor mange år skal man have været i Danmark, før vi mener, tilknytningen til Danmark er for stærk? Hvor mange år skal børnene have været i en dansk skole?

Det er lidt sværere diskussioner end dem, SF rejser, som primært handler om at øge den økonomiske støtte og rådgivning.

Det er nemlig ved kriterierne for tilknytning, vi skal have fat, hvis det virkelig skal betyde noget. Jeg håber derfor også, at Jacob Mark og Holger K. Nielsen er klar til at tage de lidt sværere skridt.

Endelig er jeg glad for, at SF og Socialdemokratiet er enige om, at integrationen ikke skal rulles tilbage.

Regeringens tilbud til Dansk Folkeparti om at begrænse integrationsgrunduddannelsen (IGU) og afvikle den særlige bonus til udlændinge, der lærer dansk, er to skridt i den forkerte retning.

Vi må i fællesskab opfordre særligt Venstre til at stå fast på principperne i den danske integrationslov.