Kan man se tv? Er der andet end får og bjerge?: Halvfæring bliver mødt med utrolig uvidenhed fra klassekammerater

I sin tid på skolebænken har min færøske kusine lært om dansk historie, den danske velfærdsstat, danske kunstnere og forfattere for slet ikke at nævne det danske sprog.

Det skal hun selvfølgelig også, fordi hun som færing er en del af rigsfællesskabet med Danmark og Grønland.

I løbet af min skolegang i Danmark er jeg aldrig blevet præsenteret for færøsk historie, samfundslære eller kultur. I stedet er jeg som halvfæring blevet mødt af en utrolig uvidenhed fra mine klassekammeraters side.

Det undrer mig, da den færøske og den grønlandske befolkning er cirka lige store og lige store dele af rigsfællesskabet, så hvorfor denne uligevægt?

Spørgsmål som: Kan man se tv på Færøerne? Har de biler? Er der andet end får og bjerge?

Det, der måske kan lyde som dumme spørgsmål, er faktisk slet ikke så dumt igen. For hvordan skal man kunne vide noget om et land, man aldrig er blevet introduceret til?

I skolen lærte vi derimod en del om Grønland. Vi havde blandt andet en grønlandsuge, hvor vi holdt kaffemik og udskar tupilakker og blev sat ind i grønlandsk kultur.

Under det grønlandske landstingsvalg i 2018 var der massiv mediedækning fra dansk side, mens Færøerne sjældent nævnes i danske medier, ud over når det handler om slagtning af hvaler.

Hvert år vælger færinger at drage til Danmark for at studere eller arbejde. For disse færinger har det rent faktisk en betydning, at kun de færreste danskere ved en smule om, hvad Færøerne har at byde på.

For mange færinger skaber uvidenheden en følelse af at være fremmed i Danmark. Det ved jeg med sikkerhed efter at have levet hele mit liv med færinger såvel som danskere.

Og er det ikke også den historiske lektie: Jo mindre vi forsøger at forstå hinanden eller bare lære lidt om hinanden, desto mere fremmedgjorte og måske endda også fordomsfulde bliver vi over for hinanden?

Jeg forsøger hverken at tale for eller imod rigsfællesskabet. Men rigsfællesskabet er nu engang en realitet, og det kræver derfor, at vi danskere, færinger og grønlændere har en generel viden om hinanden.

Selvfølgelig skal der være orden i proportionerne. Og jeg siger heller ikke, at danske skoleelever skal lære lige så meget om Færøerne, som færøske elever lærer om Danmark.

Jeg undrer mig blot over, hvordan det kan være, at en del af det danske rige helt overses, når der tales om, hvad vores børn skal lære.