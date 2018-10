Journalistformand og mediedirektør på folkestyrets festdag: Politikerne har svækket mediernes muligheder for at opfylde rollen som borgernes vagthund

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Folketingets åbning i morgen betragtes ofte som folkestyrets festdag, og det vil vi også høre gentaget i år.

Og på mange områder er der grund til at feste, når vi sammenligner vores demokrati med den udvikling, der sker i mange andre vestlige lande.

Vores demokrati har dog også udfordringer. Her tænker vi ikke mindst på den manglende åbenhed omkring visse dele af den politiske beslutningsproces, der betyder, at dokumenter om vigtige beslutninger holdes skjult for offentligheden og dermed de vælgere, der er grundlaget for demokratiet.

Der er ingen tvivl om, at den såkaldte ministerbetjeningsregel og folketingspolitikerreglen, som blev gennemført med ændringen af offentlighedsloven for fem år siden, har svækket mediernes muligheder for at opfylde rollen som borgernes vagthund. Det har gjort det vanskeligere at se beslutningstagerne i kortene.

Vi har forståelse for, at der skal være et vist rum for fortrolighed. Det var der også i den tidligere offentlighedslov. Men den nuværende offentlighedslov har gjort dette rum alt for stort.

Og det rejser spørgsmålet: Hvorfor må medier og borgere ikke få aktindsigt i de dokumenter, der udveksles mellem ministerier og styrelser som led i den politiske beslutningsproces, og hvorfor må vi ikke få adgang til dokumenter, som sendes mellem ministre og folketingsmedlemmer?

Det er fortsat ikke klart, hvad svaret reelt er. Men ét er sikkert: Den manglende åbenhed på disse punkter om de politiske beslutninger gavner ikke borgernes mulighed for at deltage i samfundsdebatten på et oplyst grundlag.

Den betænkning, der forberedte loven, lagde op til, at myndighederne i videst muligt omfang skulle anvende det såkaldte meroffentlighedsprincip til at give aktindsigt i sager, der ellers var omfattet af de interne beslutningsprocesser.

Men Folketingets Ombudsmands undersøgelse om ministerbetjeningsreglen fra 2014 fremhæver en anden virkelighed. Den fastslår, at der ikke er dækning for politikernes forventning om, at meroffentlighedsprincippet ville neutralisere konsekvenserne af ministerbetjeningsreglen.

Det vil være en stor gevinst for folkestyret, hvis alle partier, både forligspartier og opposition, satte sig sammen og forhandlede sig frem til en ophævelse af ministerbetjeningsreglen

Vi medier og journalister havde en forventning om, at der med Liberal Alliance og de konservatives indtræden i regeringen i efteråret 2016 ville blive øget indsigt i beslutningsprocesserne, da begge disse partier kraftigt havde argumenteret for at fjerne ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen. Partierne fik skrevet ind i regeringsgrundlaget, at når offentlighedsloven skal evalueres i 2017, vil regeringen lempe ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces i forhold til de nuværende regler.

Men lempelsen er udeblevet. Justitsministeren har over for forligspartierne fremsat forslag, der i bedste fald vil betyde en uændret retstilstand, men disse forslag er heldigvis blevet afvist af flere af forligspartierne, og nu har Radikale opsagt forliget, så alle partier står frit efter det folketingsvalg, der kommer senest i juni næste år.

Muligheden er der altså nu for at få vendt udviklingen, og hvorfor vente?

Det vil være en stor gevinst for folkestyret, hvis alle partier, både forligspartier og opposition, satte sig sammen og forhandlede sig frem til en ophævelse af ministerbetjeningsreglen, så medier og borgere kan få indsigt i de dokumenter, der indgår i den politiske beslutningsproces, og de dokumenter, der udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer.

Lykkes det ikke, vil det for vælgerne være tydeligt, hvem der ønsker åbenhed og gennemsigtighed omkring politiske beslutninger, og hvem der vil fastholde loven uændret.

Danske Medier og Dansk Journalistforbund går meget gerne i dialog for at finde konstruktive løsninger.

Vores håb er, at folketingsåbningen næste år bliver en festdag, hvor åbenheden er genskabt.