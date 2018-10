Studerende: Jeg kom til at være upassende over for en minoritet. Undskyld. Men jeg er kun et menneske

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Under mit udvekslingsophold i Reykjavík spurgte en sød antropologi-studerende om mine venner og jeg ville gå catwalk til hendes Fashionshow for Sustainability.

Inden showtime klædte vi os ud i lækre lærredsbukser, hørte 'Like a Prayer' med Madonna og øvede os i at gå i lakstiletter.



Ved sminkebordet sad to personer, der forinden havde frabedt sig binære pronominer som 'han' og 'hun'. De foretrak 'they', bedre kendt som 'hen' i Skandinavien.

Det har jeg stor respekt for, og i min iver for at lære dem at kende greb jeg en glimmerpensel og slog mig ned.

Hvis jeg havde fået chancen for at sige undskyld, inden de havde dømt mig ude af klubben, havde jeg ikke siddet med denne følelse af social nervøsitet

Jeg hev en lilla og en lyserød øjenskygge frem og spurgte dem: »OK, girls! Which one do you think is prettier?«



Intet svar. Ikke så meget som et blik.

Tavsheden holdt så længe, at jeg fik ondt i mine udstrakte arme og måtte trække mig væk fra bordet uden at ane, hvad jeg skulle stille op.



Det var absolut ikke meningen at overskride deres grænse. En grænse, de må have oplevet blive overskredet et utal af gange før.

Jeg lavede en fortalelse. Hvis jeg havde fået chancen for at sige undskyld, inden de havde dømt mig ude af klubben, havde jeg ikke siddet med denne følelse af social nervøsitet.



En kritisk stemme ville sige: »Emilie, din skam er irrelevant i forhold til det stigma, minoriteter lever med hver dag«. Det er også rigtigt.

Udfordringen er bare, at jeg er et menneske, der - ligesom alle andre - er distræt, glemsom og til tider upassende uden at vide det. Hvis vi skal slå vores verdener sammen, må vi altså være tålmodige med hinanden.



Det er en aktuel og lang diskussion, hvorvidt majoriteten kan forventes at opføre sig efter minoritetens regler og normer.

Mit bud er, at det under alle omstændigheder kræver træning. Selv om jeg gør mit bedste for at respektere minoriteter, kan jeg ikke være respektfuld uden at træde ved siden af en gang imellem.



Det betyder ikke, at jeg giver op. Jeg ville ønske, vi kunne grine ad mine kiksede svipsere næste gang. Vi kunne øve os sammen?

Give hinanden plads til at lære om hinandens identiteter, når vi fejler?



Jeg synes i hvert fald, det er forsøget værd, for jeg vil rigtig gerne lære alle grene af den danske befolkning bedre at kende.