Professorer: Muligt drab på saudisk journalist bør få Danmark til at protestere højlydt

Sagen om den forsvundne saudiske journalist Jamal Khashoggi er hurtigt blevet et storpolitisk problem for det saudiarabiske styre.

Hvis Tyrkiet har ret i anklagerne om, at et 15-mand stort hold sendt af Riyadh myrdede og parterede Khashoggi i Istanbul for derefter at transportere ham væk i flere dele, er det et påfaldende angreb på en kritisk journalist på fremmed territorium.

Det kræver en meget kraftigt reaktion fra verdenssamfundet og en genovervejelse af hvilket partnerskab, vi i Danmark ønsker med et stat som Saudi Arabien.

En af dette indlægs forfattere deltog 29. september i en konference i London om i anledningen af 25-års jubilæet for Osloaftalen. Det foregik et hemmeligt sted, da arrangørerne havde grund til at frygte for en af deltagernes sikkerhed. Denne deltager var Jamal Khashoggi.

Khashoggi var inviteret til at tale om Saudi Arabiens rolle i fredsprocessen. Det er et delikat emne at berøre for saudiske intellektuelle, da kongerigets nye stærke mand Kronprins Muhammad Bin Salman – MBS - har taget en meget pro-israelsk linje, der følger Donald Trumps tilgang til konflikten. MBS ved, at en stor del af hans befolkning er stærkt uenig.

Vi mødtes første gang den 29. september i hotellets reception. Khashoggi, der er en internationalt anderkendt journalist og i mange år arbejde som tæt rådgiver til den saudiske kongefamilie, fortalte, at han frygtede at blive arresteret og derfor havde forladt sit hjemland i september 2017.

I de seneste år er hundredevis af kritikere og menneskerettighedsforkæmpere, religiøse lærde, bloggere og aktivister blevet arresteret, på trods af MBS’ løfter om reformer og liberalisering.

Selv som insider og som del af en magtfuld saudisk familie, der blandt andet talte hans fætter, våbenhandleren og playboymagnaten Adnan Khashoggi, så følte Jamal Khashoggi sig ikke beskyttet.

Hans kritik af styret gik ikke kun på dets behandling af politiske modstandere. Han gik også i rette med den saudiske udenrigspolitik og den destruktive krig i Yemen, som han blandt andet kritiserede i skarpe vendinger i sine klummer for The Washington Post.

Til konferencen sad vi ved siden af hinanden på et panel om Osloprocessen. Han fortalte, hvordan det saudiske styre nu fortrød, at det havde støttet Trumps »historiske aftale« om at flytte den amerikanske ambassade til Jerusalem og gøre den lille by Abu Dis på Vestbredden til hovedstaden i en kommende palæstinensisk stat. En beslutning, det palæstinensiske lederskab har modsat sig.

Khashoggi sagde, at hele sagaen om Abu Dis beviser, at det hverken er saudierne eller egypterne, men derimod palæstinenserne selv, der skal bestemme hvad der skal ske i fredsprocessen. Også selv om Saudi Arabien betaler en stor del af det Palæstinensiske Selvstyres lønninger.

Det var kritiske ord formuleret af en mand med indsigt i saudiske beslutningsprocesser. Tre dage senere kunne vi læse i Washington Post, at Jamal var forsvundet efter at have besøgt det saudiske konsulat. Hans sidste ord til sin forlovede, Hatice, var, at hun skulle ringe til Præsident Erdogans rådgiver, hvis hun ikke hørte fra ham.

Det er uklart, om tyrkerne ligger inde med direkte bevismateriale, og om de I så fald er klar til at vise det frem. Lige nu er der ikke andre plausible forklaringer end den, at Jamal Khashoggi skulle likvideres for sin kritik og muligvis for den viden, han besad om kongefamilien.