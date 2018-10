Venstre-politikere til Politiken: Dansk landbrug slipper ikke for billigt i det nye klimaudspil

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

’Sammen om en grønnere fremtid’ er titlen på regeringens nye klimaudspil.

Det er en utrolig passende titel. For i forhold til klimaudfordringer er det bidende nødvendigt, at vi arbejder sammen for at få løst den store udfordring, verden står over for.

Udspillet indeholder 38 konkrete punkter, som skal sikre, at Danmark også i fremtiden er i front på den grønne dagsorden.

Det er blandt andet tiltag som stop af salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030, at alle nye busser skal være klimavenlige i 2020, klimaforskning og meget mere. Tiltagene skal alle sammen medvirke til, at Danmark i 2050 bliver et klimaneutralt samfund.

Vi skal selvfølgelig fortsat finde på måder, så vi i fremtiden kan producere endnu mere klimavenlige fødevarer

Vi kunne i lederen i denne avis 9.10. læse, at det eneste reelle kritikpunkt af klimaudspillet er, at landbruget åbenbart slipper for billigt.

Politiken glemmer dog, at det forholder sig sådan, at dansk landbrug er et af de mest – hvis ikke det mest – klimavenlige landbrug i verden. Derfor er vi ret uenige i Politikens konklusion.

Den danske landbrugsmodel skal udbredes

Man kan lave et tankeeksperiment, som faktisk følger et reelt forslag fra Radikale Venstre om at lukke en tredjedel af det danske landbrug. Hvis en tredjedel af dansk landbrug lukkes fra den ene dag til den anden, så vil fødevarebehovet alt andet lige være det samme.

Det betyder, at fødevareproduktionen blot bliver flyttet uden for Danmarks grænser. Den bliver flyttet til Polen, Tyskland eller Tjekkiet. Lande, hvor der er langt slappere klimakrav til landbruget end i Danmark. Det vil betyde, at verdens samlede CO 2 -udledning vil stige, og os bekendt så kender CO 2 ingen landegrænser.

Det giver derfor meget mere mening, at vi udbreder den danske landbrugsmetode.

Dels fordi der er et massivt eksportpotentiale, som vil gavne dansk økonomi. Dels – og primært – fordi det ville sænke verdens samlede klimabelastning markant, hvis alle verdens landbrug blev som det danske.

Vi skal selvfølgelig fortsat finde på måder, så vi i fremtiden kan producere endnu mere klimavenlige fødevarer. Derfor har vi også afsat midler til klimaforskning i netop landbruget, ligesom udspillet indeholder tiltag vedrørende ammoniak, biogas, klimastalde, jordfordeling og forskning i CO 2 -optag.

Det batter noget for verdens klimaregnskab. Dansk landbrug er således ikke en del af problemet, men derimod en del af løsningen.