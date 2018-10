Professor: Vi vil blive husket som generationen, der udviste børn, ødelagde familier og frygtede de fremmede

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Skattepolitik handler om skat. Uddannelsespolitik om uddannelse. Og fiskeripolitik om fiskeri. Det siger sig selv. Politik handler altid om et bestemt hjørne af virkeligheden, hvor der findes problemer, der skal løses, og muligheder, der skal udnyttes. Sådan er det, og sådan har det altid været.

Men der findes områder, hvor denne regel ikke gælder. For lige så snart det handler om udlændinge og efterkommere, er det anderledes – især hvis de er muslimer. Så er målet ikke at finde gode løsninger på reelle problemer, men alene det at være hård og handlekraftig. Enhver stramning tæller per definition som en succes.

På den måde er udlændingepolitikken holdt op med at være politik. I stedet er den blevet til et ritual, vi gennemfører med stor hyppighed. Resultatet er stigmatiserende udmeldinger og indgreb, der trækker ulykkelige og knuste skæbner efter sig. Og det i en sådan grad, at vi burde holde op med at kalde flertallets indgreb og stramninger ’udlændingepolitik’ eller ’integrationspolitik’.

Peter Lauritsen Født 1969. Professor (mso) i overvågningsstudier ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

For absurditeten og hårdheden har efterhånden nået et niveau, hvor vi burde være langt mindre optaget af, hvad vi stiller op med ’de andre’, og fokusere langt mere på, hvad vi stiller op med os selv. Hvad er det, vi gerne vil huskes for, og hvilke værdier skal det samfund, vi kalder Danmark, bygge på? For det er jo det, det handler om. Det er her, kampen står.

Hvilke danske værdier er det for eksempel, der ligger til grund for behandlingen af den 13-årige Mint? Pigen blev udvist, fordi myndighederne vurderede, at hun ikke lader sig integrere. Det til trods for, at hun allerede er integreret. Hun taler dansk, har skolekammerater og venner og klarer sig i det hele taget godt. Men her må man forstå, forklarede en repræsentant for myndighederne, at Mint ikke er integreret i juridisk forstand. Jura forholder sig åbenbart ikke til virkeligheden, den ser ikke på det enkelte barn, så ved at studere loven og nogle ligegyldige datoer nåede bureaukratiet frem til, at Mint skulle forlade landet, og familien ødelægges.

Enhver med et nogenlunde velfungerende moralsk kompas og blot en lille rest humanisme i sjælen kan med det samme se, at det ikke burde være sådan. Mint skulle ikke udvises. Men fra de ansvarlige politikere er der stort set tavshed. Ingen tager ansvaret på sig, ingen siger, at nok er nok, ingen påtager sig at få lavet tingene om. Selv ikke Mette Frederiksen, der jo vil være børnenes statsminister, kan finde indignationen frem.

Hvad handler Mints sag så om? Udvisningen gjorde ingen lykkeligere, og ingen fik mere frihed eller flere muligheder. Den var heller ikke en løsning på et integrationsproblem, for der var ikke noget problem at løse.

Nej, Danmarks behandling af Mint viser ikke andet end et totalt fravær af basal anstændighed og manglende vilje til at behandle sin næste med kærlighed. Den viser, at selvom vi siger, at alle har grundlæggende rettigheder, så har vi vedtaget love og regler, der straffer børn og uden grund indskrænker friheden for en bestemt gruppe mennesker.

Vi skal ikke lade os spise af med den evindelige problematisering af udlændinge, efterkommere og muslimer

Desværre er sagen ikke enestående. Der er masser af eksempler på, at børn helt urimeligt bliver ofre for voksne politikeres magtkamp. Se på reglerne for familiesammenføring, der tvinger familier til at leve adskilt i årevis. Eller se på Udrejsecenter Sjælsmark, hvor der bor børn, som ikke kan få ophold i Danmark, men som heller ikke kan sendes hjem. De går ikke i folkeskole, deres familier må ikke selv lave mad, og de har ikke deres eget legetøj.

Journalister har dokumenteret, hvordan lyset slukkes i børnenes øjne, og eksperter advarer. Alligevel har en løsning lange udsigter. Så dér er vi kommet til: Politik er blevet et våben, og ofrene er børnenes ret til et ordentligt liv.