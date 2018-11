Mette brugte kontroversiel puttemetode: Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort

Jeg er overbevist om, at jeg gjorde det, der var bedst for min datter, og at hun ikke har lidt overlast, mangler noget i sin udvikling eller er blevet mindre knyttet til mig, som debatten hævder, er en af konsekvenserne af denne metode.

Ja, det det gør ondt at være konsekvent. Men allermest på forældrene, vil jeg påstå. Når man praktiserer ’godnat og sov godt’, står man uden for døren og mærker, at det gør ondt, fordi det gør ondt på ens barn lige i øjeblikket. Men nogle gange bliver man nødt til at kunne bide det i sig, fordi man skal ud på den anden side, hvor man selv skal kunne have et liv om aftenen og selv opnå en god nats søvn. Det giver overskud til at være en god forælder på andre tidspunkter. Og at kunne falde hurtigt i søvn er samtidig for børnenes egen skyld, så de kan være friske næste morgen.

Som jeg ser det, er debatten om ’Godnat og sov godt’ en afspejling af det samfund, vi lever i. Når børn får lov at bestemme det hele og overtage dagsordenen, så bliver de bare sværere at omgås. Mange forældre har svært ved at være konsekvente og hårde, fordi de har travlt med mange andre ting i en presset hverdag. Og så er det nemmest at give efter, når det gør ondt at være konsekvent.

Faste rammer og konsekvens gør ikke ondt på børnene på den lange bane. Det er vores ansvar at sørge for at danne dem som mennesker og sørge for, at de kan begå sig, så andre mennesker kan holde dem ud. Det er da ikke altid en dans på roser at være den skrappe og regelrette mor, men hvem skal påtage sig denne rolle, hvis ikke forældrene skal?

Når jeg havde det fint med at praktisere ’godnat og sov godt’, var det måske, fordi jeg resten af dagen var topnærværende sammen med min datter, og ikke optaget af min smartphone eller af at lære min 6 måneder gamle datter at swipe, så hun kunne se Gurli Gris på iPad’en, mens jeg tjekkede instagram eller drak kaffe med en veninde.