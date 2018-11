Medlem af hovedbestyrelsen i GL: Selv Sisyfos slap for gymnasiets meningsløse målinger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Sisyfos var dømt til at rulle sten op ad et bjerg til evig tid, men hver gang stenen var tæt på toppen, rullede den ned igen. Og så kunne han starte forfra.

Samme følelse kan man stå med, når man som gymnasielærer konfronteres med de såkaldte løfteevnemålinger.

Det offentlige er i disse år udsat for målinger, benchmarking – som det så populært hedder med et låneord fra Wall Street – og kontrol i hidtil uset grad.

Sandsynligvis fordi målinger fører til tal, og de fleste har en tendens til at opfatte tal som mere objektive og sande end ord.

Blå bog Asger Wille Født 1981, lektor i dansk, historie og mediefag på Køge Gymnasium. Han har siden 2016 siddet i fagforeningen GL’s hovedbestyrelse.

Derfor går mange partier f.eks. til valg på en skatteprocent, der indeholder en decimal, for så virker det som en præcis og gennemarbejdet udregning.

Også i gymnasiet begaves man i disse år med et utal af målinger.

I Undervisningsministeriet har man eksempelvis lavet en subtil udregning af det gennemsnit, som en given elev forventes at få, baseret på hvad den samme type elev har fået i karakter på et andet gymnasium. Tænk engang – et objektivt måleredskab! Det lyder besnærende.

Nu kan vi endelig se, hvilke gymnasier der præsterer godt, og hvilke der ikke gør, for tallene kan sammenlignes, og tallene lyver ikke.

Men hele præmissen for udregningen er rådden. For der er ikke tale om en sammenligning af pølsefabrikkers output. Der kommer ikke en klump elevfars ind i den ene ende og en række ens studenter ud af den anden.

Målingerne er skabt ud fra en idé om, at man kan fjerne de menneskelige faktorer og bortvaske sociale forhold, lokale forhold, klassernes sammensætning, elevernes modenhed (eller mangel på samme), elevernes egen motivation eller dårlige vaner i en række udregninger, der tildeler eleverne en bestemt status ud fra parametre, f.eks. om forældrene er skilt, om far eller mor gik i gymnasiet, husstandens indkomst osv.

Når man til daglig underviser unge mennesker, er det svært ikke at undre sig over denne skrivebordstilgang til de mange forskellige forhold, der er til stede i et klasselokale.

Hvor mange forældre vil mon være enige i, at deres barns udvikling og præstation i gymnasiet kan udregnes og forudsiges i en formel ud fra deres egne forhold?

Når jeg kritiserer løfteevnemålingerne, mødes jeg ofte med modargumenter om, at målingerne er et vigtigt redskab, og at gymnasielærerne måske er bange for at få at vide, at noget kan gøres bedre.

Men gymnasielærere står hver dag over for en masse unge mennesker, der nok skal give udtryk for, hvad de mener om undervisningen.