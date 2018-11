Lena og jeg er jurastuderende, har samme karaktergennemsnit og gode studiejobs. Men Folketinget nægter at give os samme muligheder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi nærmer os julemåneden december, og i år har jeg har flere ønsker. Jeg ønsker, at alle mennesker fødes lige og frie, og at staten aldrig diskriminerer bestemte befolkningsgrupper. Og jeg ønsker, at de, der vil skabe deres egen tilværelse, uanset religion, har mulighed for det.



Men mine ønsker går nok ikke i opfyldelse i år. For igennem mange år har usympatiske, symbolpolitiske tiltag og en generel hetz mod muslimske kvinder medført, at lige muligheder begrænses, religionsfriheden indskrænkes, og jurister, der brænder for et velfungerende retssystem, selv bliver udsat for det modsatte.

Et eksempel er Lena, der er født og opvokset i Danmark. Lena og jeg studerer jura sammen på Københavns Universitet, og hendes største ønske er at blive dommer. Vi har begge gode studiejobs, vi har præcis samme karaktergennemsnit, men vi har ikke lige muligheder.



Årsagen til, at Lena og jeg ikke har lige muligheder, er skræmmende. Det skyldes, at Lena har valgt at bruge sin religionsfrihed til at bære tørklæde. Et valg, der siden 2009 har gjort, at hun i dag ikke kan varetage en stilling som dommer i det danske retssystem. I 2009 vedtog Folketinget en ændring i retsplejeloven, der forbyder kvinder med tørklæde at blive dommere, fordi dommere skal fremstå neutrale, så befolkningen kan bevare tillid til domstolene.

Vi er åbenbart nået til et punkt, hvor hverken befolkningen eller politikerne har tillid til kvinder, der bærer tørklæde. Mange er nemlig overbevist om, at de er for stærkt præget af deres overbevisning til at kunne træffe en neutral afgørelse.







Ideen, om at disse kvinder ikke kan træffe en saglig afgørelse, er blot endnu et eksempel på, hvordan muslimske kvinder ekskluderes fra samfundet. For det, som mange glemmer, er, at alle, der ønsker at være dommere, er uddannede jurister. Jurister, der har brugt mange år på jurastudiet, hvor man fra første dag lærer at holde følelser og fakta adskilt.

Derfor har det heller ingen betydning, om den, der træffer afgørelsen, bærer tørklæde eller ej.

Den anden dag spurgte jeg Lena, om hun ville blive påvirket i en sag om racismeparagraffen. Hun begyndte straks at grine og svarede: »Ej Sofie, det ville jo være vanvittigt«.

Lenas reaktion understøtter blot, hvor absurd lovændringen egentlig er. Den udtrykker en misforstået opfattelse af neutralitet og professionalisme. For jurister er professionelle, uddannede til at skelne mellem følelser og fakta.

Måske Folketinget kunne lære lidt af det, så både Lena og jeg en dag kan få vores ønsker opfyldt.