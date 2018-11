Landbrugspolitisk rådgiver: Skal Danmark virkelig være verdens ammoniakfyldte kødfabrik?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

De færreste ved, hvor meget Danmarks kolossale produktion af kød og mejeri belaster klimaet.

Alene den årlige produktion af over 31 millioner svin og halvanden million kvæg udleder 19 procent af landets samlede klimagasudledning. Så mange landbrugsdyr er der i Danmark. Vi ser dem bare ikke, for de fleste er spærret inde i dyrefabrikkerne.

Ud over klimabelastningen gør de mange dyr – og dyrkningen af foder til dem – stor skade på miljø, landskab, biodiversitet og folkesundhed. Oveni skal lægges den elendige dyrevelfærd, hvor prægtige dyr henslæber korte liv indespærret i bure og båse.

80 procent af vores landbrugsareal bruges til at dyrke foder til landbrugsdyr. Det er derfor, vi ser disse endeløse, kønsløse marker uden levende hegn, markveje og småbiotoper.

Men landskabet kunne se helt anderledes ud, hvis fokus var på at dyrke plantebaseret mad i stedet for foder til kødproduktion. Det ville skaffe plads til flere CO-absorberende skove og tusindvis af hektar vild natur.

Kødproduktion bruger nemlig tre-fire gange så megen plads som planteproduktion. Når planter fyldes gennem dyr, går tre fjerdedele af proteinet tabt. Fire kilo planteprotein bliver til et kilo animalsk protein, så det kræver kun en fjerdedel så stort et areal at mætte samme antal munde med planter som med kød.

Kødproduktion er også kolossalt vandforbrugende, så alt i alt er kød en dårlig forretning for klima, miljø og landskab.

Og så indbringer kødproduktionen Danmark fire rekorder:

Verdens største producent af kød per indbygger.

Verdens mest svinetætte land per indbygger.

Europas mest opdyrkede land.

EU-landet med mindst andel beskyttet natur.

Det er beskæmmende og skamfulde rekorder, som det er svært at være stolt over.

For netop kød/mejeri betegnes af førende forskere som den mest klimaskadelige fødevareproduktion af alle. Og med de skadelige effekter på miljø og landskab in mente, så er kød/mejeri alt i alt verdens mindst bæredygtige levnedsmidler.

Set med klima- og miljøbriller er Danmark altså verdens bedste til at lave den ringeste fødevareproduktion, og efterhånden som klimakrisen spidser til, må vi danskere spørge os selv: Ønsker vi virkelig at være bedst til at lave det ringeste?

Skal Danmark – med hæderkronede virksomheder som Danfoss, Grundfos, Vestas, Velux og Lego – være verdens kødfabrik, en ammoniakpøl med store monotone marker og en bestand af fugle, insekter og vilde pattedyr, der er en skygge af sig selv?

Mindst 10 procent af danskerne har allerede taget stilling til disse spørgsmål. Veganere, vegetarer og flexitarer har droppet eller skåret ned på kød og mejeriprodukter. Men i lande som Kina og Indien buldrer middelklasserne frem, og alt tyder på, at Danish Crown og Arla så langt øjet rækker kan sælge alt det, de kan producere.

Det kan ikke overlades til forbrugerne og det frie marked at ændre landbrugets fokus fra kød til planter. Dertil er den industrielle landbrugslobby for stærk og tiden for knap

For ganske nylig kunne Danish Crown således melde alt udsolgt de næste 5 år fra sin nye forædlingsfabrik ved Shanghai i Kina. Verdens største internethandelsfirma, kinesiske Alibaba, har nemlig købt alle de pølser, postejer og pakker bacon, som fabrikken kan producere de næste 5 år. Det beløber sig til 250 tons – om ugen!

Nu er det ikke sådan, at svinene skal produceres i Kina, ligesom foderet til de mange svin heller ikke skal dyrkes på Kinas enorme landområde. Nej, svinekødet skal såmænd komme fra Danmark, hvor slagtekroppene fryses ned, inden de sejles til Kina. Mindst 2.500 svin – om ugen! Klimabelastningen, forureningen og tabet af biodiversitet står Danmark for. De fleste arbejdspladser tager kineserne.

Danish Crown og Arla får god støtte fra de danske regeringer. Ikke mindst den nuværende, hvis minister igen og igen lovpriser dansk kød og mejeri som verdens mest bæredygtige fødevareproduktion.