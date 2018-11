Per Stig Møller: Det er ikke kapitalismen, den er gal med. Men vi må som samfund tøjle den

Jo mere regeringerne har fulgt Allan Greenspans råd fra 1990’erne om at deregulere, jo færre grænser støder den selvfølgelig på, og jo mere vil den satse. Jo mere staterne privatiserer og liberaliserer af deres infrastruktur, jo flere investerings- og indtjeningsmuligheder har den.

For at maksimere sit overskud vil den naturligvis søge hen, hvor omkostningerne er lavest. Den flytter hen, hvor der er færrest krav til miljø- og arbejderbeskyttelse, hvor der er lave arbejdslønninger, hvor skatten er mindst og samfundsreguleringerne færrest.

Det er således ikke kapitalismen, den er gal med. Den gør, som den bedst kan. Den er ikke forpligtet af samfundet, men samfundet kan forpligte den. Den tager kun hensyn til sig selv, lige så længe den ikke ad lovgivningens vej får besked på andet.

Og den besked har med de sidste tredive års ’økonomisme’ været så beskeden, at den ikke er blevet hørt og derfor har skabt ’nationalismens’ og populismens vækst.

Det er her, demokrati- og samfundsproblemet er. For at bryde de store monopoler og fremtvinge reel konkurrence må der lovgivning og tilsyn til. For at spærre for skattely må der internationale aftaler til eller indføres repressalier over for skattelylandene. For at forhindre skattesnyd og hvidvask af sorte penge må der straffelove til, som er så barske, at man foretrækker at holde sig i skindet frem for at bruge nogen tid bag tremmer.

En sådan straf er nok mere adfærdsregulerende end bøder, eftersom det ikke er penge, de store lovovertrædere mangler.

Lykkes det at tæmme og reformere kapitalismen, så vi bliver fri for dens spekulation mod samfundet, dens eksorbitante tag selv-borde og dens stræben mod de facto-monopoler, vil velstanden rent faktisk stige

Men når samfundet før eller siden griber ind over for grådigheden, spekulationen og misbrugene af skatte- og samfundssystemerne, som Roosevelt og Obama advarede om, må det ikke ende i den anden grøft, for så dør det af iltmangel, således som det skete og sker i de socialistiske lande. Tigeren skal tæmmes. Den skal ikke kastreres.

Kapitalismen med banksystemet og dets investeringer ikke mindst i nye og risikable projekter er en af hovedårsagerne til den vestlige civilisations hastige udvikling med stærkt forbedrede levevilkår for befolkningerne gennem de sidste fem hundrede år. Den var en forudsætning for Vestens verdensdominans, men den gjorde det ikke for samfundets skyld.

Derimod har samfundet med sine arbejdsmarkedsregler, politiske beslutninger, reguleringer og regler sørget for, at den faktisk kom til at virke for samfundet. Og det kan ske igen. Derfor taler The Economist med rette ikke om at afskaffe kapitalismen, men om at fremme »den næste kapitalistiske revolution«.