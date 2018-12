Forfatter: Vi shopper kærester, som vi shopper plæneklippere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Du kender det. Du har lige en time til rådighed på vej hjem i toget, eller mens du venter på, at vasketøjet bliver færdigt. En time, du kan bruge på at shoppe på nettet og finde en ny plæneklipper eller den perfekte neglefil.

Når du shopper på nettet, er udvalget stort, og hvis fragten er for dyr i én webshop, vælger du bare en anden, og hvis du fortryder dit køb, sender du blot varen retur og får dine penge tilbage. Med andre ord, hvis den ene handel ikke passer fuldstændig i dit kram, vælger du bare en anden.

Er det den attitude, vi tager med os, når vi dater? At hvis alle detaljer ikke synes på plads ved første blik, så swiper vi bare videre – for udvalget på Tinder og de andre netdating-tjenester er jo enormt, så hvorfor ikke? Er det muligt, at vores hjerner ikke kan kende forskel på at bestille en plæneklipper på nettet – og bestille en date?

Noget kunne tyde på det. Og det er så måske lige dér, vi går galt i byen. For vi kan ikke bare overføre webshopping til kæresteshopping. Af den simple grund, at det, vi ’køber’, når vi shopper efter kærester, ikke bare kan betales med noget så ukompliceret som penge, men faktisk kræver en indsats fra vores side. En indsats, hvor vi byder ind med tålmodighed, et åbent sind, tolerance, selvindsigt og nysgerrighed – for bare at nævne en lille håndfuld.

Dating er nemlig et spil for to, og lige så vel, som det gælder om at finde en, der er god for os, gælder det om at være én, der er god for den anden. Det kræver lidt mere end bare at indtaste sit kortnummer.

Og så er vi slet ikke begyndt at snakke ubekendte endnu. Ubekendte som ’brændt barn skyr ilden’ eller ’hvad nu, hvis jeg bliver afvist’ eller ’jeg kan ikke date en mand, der er ingeniør/en kvinde, der har børn’.

For en anden faktor, når vi dater, er den bagage, vi slæber med os. Det kan være fra tidligere forhold, men det kan også være fra opvæksten med forældre eller mobning i skoletiden. Disse erfaringer er nemlig altid med på date. Usynligt ganske vist, men ikke desto mindre dominerende for vores opfattelse af den, vi dater, vores attitude og vores adfærd.

Vi har simpelthen briller på med glas, der er sammensat af alle vores tidligere oplevelser med andre mennesker. Hvis man for eksempel har oplevet at blive afvist af en forælder eller kammeraterne i skolen, så har man muligvis en forventning med på date om, at den anden nok ikke synes, man er god nok, og derfor vil afvise en.

I dette scenario kan man let komme til at udvikle en modstand mod at date, og dette kan give sig udslag i en undvigende adfærd, der kan strække sig lige fra at aflyse en date i sidste øjeblik til at undgå øjenkontakt eller ikke at afsløre noget om sig selv. Og klart, at dating så bliver kedeligt og ikke fungerer.

Så hvis du vil finde en kæreste, kræver det altså, at du rydder op i egen bagage og formår at risikere noget, når du dater. Og her snakker vi ikke om at risikere sin egen sikkerhed, men at risikere noget ved at vise, hvem du er – og måske få en afvisning. Og her er det så, at det bliver kontraintuitivt, men samtidig befriende logisk: For hvis du viser, hvem du er, hvad du tænker, føler og går op i – og du bliver afvist, så er det ikke en afvisning af dig, men en afvisning af et potentielt forhold mellem dig og den anden person.