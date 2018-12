Arabiske journalister lever livet farligt, men vi nægter at tie stille og blive stående på sidelinjen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Uanset hvilken saudisk myndighedsperson der gav ordre til at myrde og partere Jamal Khashoggi, troede vedkommende formentlig, at han kunne slippe af sted med det.

Blå Bog Rana Sabbagh Rana Sabbagh direktør for ARIJ - Arab Reporters for Investigative Journalism, der har hovedkontor i Amman, Jordan.

Mordet var ikke nogen selvmordsaktion. Det 15 mand store team slap ikke ubemærket ind i Tyrkiet. De ankom og rejste og satte sig tydelige spor under deres korte ophold i Istanbul. De optrådte frækt og selvsikkert, hvilket er et klart tegn på, at de havde prøvet det før og var professionelle lejemordere. Deres tidligere ofres identitet kan vi kun gisne om.

Saudierne havde flere grunde til at forvente, at de kunne slippe godt fra at myrde Khashoggi, og en af dem vedrører pressen. Da man endelig tilstod, at der var blevet begået et mord, skyndte journalister fra store dele af den arabiske verden at tage den saudiarabiske regering i forsvar. De vidste intet – men de skrev præcis, hvad de fik besked på at skrive. Hver gang den officielle historie ændrede sig, tilpassede de deres derefter, helt skamløst.

Og de var ikke alene.

Saudierne kunne falde tilbage på endnu en forsvarskæde, en mindre, men ikke mindre indflydelsesrig gruppe vestlige journalister, som havde brugt et år eller mere på at fortælle historien om et nyemballeret, reformvenligt Saudi-Arabien, de havde besunget de nye vinde, der blæste over ørkenen, styrets bevægende visioner og ambitioner.

Ikke et ord om forlydender om en ny brutal forfølgelse af systemkritikere, anholdelsen af kvindelige aktivister, som havde ført kampagner for kvinders ret til at køre bil, den skånselsløse massakre af civile i Yemen og den saudiskledede koalitions hemmelige torturkamre.

Når så mange journalister insisterede på at lukke øjnene, kan det ikke undre, at uanset hvem der beordrede Khashoggi myrdet, troede vedkommende, at han også ville få fribillet.

Hvorfor skulle journalister bryde deres hjerner med et enkelt dødsfald i et snusket konsulat i Istanbul, når de konsekvent havde ignoreret de tusinder af døde i Yemen og andre steder?

Vi mediefolk bærer derfor en del af ansvaret for dette lejemord. Hver gang vi lukker øjnene og undlader at stille kritiske spørgsmål, undersøge og afsløre tingene, er vi med til at besegle endnu et ulyksaligt offers skæbne. Vi bringer helt bevidst vores profession i vanære.

Hvem bliver den næste?

Vi ved, at det ikke er let at bedrive journalistik noget sted i verden i dag. Ikke engang i USA, der engang holdt ytringsfrihed og demokrati i hævd. Men intet kan måle sig med Mellemøsten, hvor pressefolk hele tiden er i overhængende fare.

I de syv år, der er gået siden det arabiske forår, er håbet blevet afløst af dyb skuffelse. Som jordaner har jeg oplevet tabet af civile og politiske rettigheder, og som journalist arbejder jeg nu under et hidtil uhørt pres fra myndighedernes side.

De senere år har også været de sværeste for områdets undersøgende journalister i organisationen Arab Reporters of Investigative Journalism (ARIJ), fordi magthaverne hele tiden barsler med nye uheldsvangre tiltag til at tilbageholde oplysninger, censurere medier eller tvinge dem til selvcensur, fængsle eller endda myrde folk.