Socialdemokrater om parallelsamfundspakken: Vores parti har altid bekæmpet opdelte byer

Parallelsamfundspakken handler ikke om nedrivning. Den handler tværtimod om at bygge op



I stedet bliver der fra statslig side investeret over 200 mio. kr. årligt i de udsatte boligområders daginstitutioner, skoler og jobindsatser, oven i de 10 mia., der er afsat fra Landsbyggefonden til renovering, huslejenedsættelse og boligsocial indsats.

Det er den indsats, der skal sikre, at områder som Vollsmose, Tingbjerg og Gellerupparken kan omdannes til blandede boligområder, hvor børnene får en reel chance for at skabe det liv, de ønsker sig. Det kræver ikke bare gode kommunale tilbud, men også den støtte, som vores civilsamfund udgør: fodboldtrænere, engagerede skolelærere og håndværksmestre, der giver de unge rødder en chance for at vise, hvad de kan.



Vores velfærdssamfund fungerer kun, hvis vi møder og tager hånd om hinanden i hverdagen. Hvis de svageste alene bliver et nummer på kommunen, kan det ikke hænge sammen i længden.

For os socialdemokrater har nedrivning været den mindste del af aftalen. Ikke fordi det er kontroversielt, for der er blevet revet almene boliger ned siden 1990’erne. Men ser man på de to store udviklingsplaner, der allerede er vedtaget af beboerne i Gellerupparken og Taastrupgaard, fungerer nedrivning alene som en måde at åbne boligområderne op på over for resten af byen, samtidig med at begge områder nedbringer andelen af almene familieboliger til 40 pct. eller mindre.



I de fem boligområder, der allerede har skitseret deres planer, er det ca. hver 8. bolig, der bliver revet ned, mens kommunerne opfører mindst lige så mange nye. Der er ingen grund til at tro, at det skulle gå anderledes i de resterende områder. Lægger man dertil, at ca. hver 8. lejlighed får nye beboere hvert år, er det realistisk, at man kan gennemføre planerne uden at tvangsflytte folk ud af deres kvarter.



Parallelsamfundspakken handler ikke om nedrivning. Den handler tværtimod om at bygge op. Bygge flere ejerboliger i Mjølnerparken og flere almene boliger i Nordhavn.