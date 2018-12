Frank Aaen om Danske Bank: En ny ledelse er ikke nok, banken er stadig drevet af grådighed og vækstsyge

Det afgørende er at ændre kulturen væk fra, at maksimal profit er det vigtigste og højeste mål

Jeg kritiserede desuden Danske Banks størrelse. Banken er en såkaldt Sifi-bank – en bank, der er for stor til at vælte, uden at det får alvorlige konsekvenser for samfundet. Det er jo lidt besynderligt i en liberal økonomi, hvor det normale er, at virksomheder, der ikke kan klare sig, bare må vælte.

Sådan er det ikke for Danske Bank. Der er indført forskellige regler om bankens kapitalisering, men over det hele står, at denne bank vil staten ikke lade falde. Den sikkerhed er usund for den måde, ledelsen føres på – staten kommer og hjælper, hvis det går galt. Og det er skidt for skatteyderne, der kan hænge på regningen.

Derfor er en egentlig løsning, som jeg gerne ville høre ledelsens svar på, at gøre banken mindre – i stedet for målet om at vokse. En opdeling af banken i mindre uafhængige enheder vil føre til et større ansvar i de enkelte nye virksomheders ledelser, og deres nye ejere vil formentlig være mere engagerede end det, vi har set i Danske Bank. Og så får banken en størrelse, hvor samfundet ikke bliver trukket med, hvis banken går ned på grund af sine risikable spekulative aktiviteter.

Som det sidste henvendte jeg mig direkte til den nuværende hovedaktionær. Mærsk har jo siddet i bestyrelsen under hele hvidvaskforløbet, modtaget de samme oplysninger som andre bestyrelsesmedlemmer – herunder om hvidvask. Ja, tilmed før andre bestyrelsesmedlemmer.

Mærsks repræsentant sad i det såkaldte revisionsudvalg, der som de første i bestyrelsen fik advarslen fra whistlebloweren om, hvad der foregik i Estland. Men intet skete før langt senere. Hvorfor trådte hovedaktionæren ikke i karakter noget før? Hvorfor sørgede de ikke for at få stoppet trafikken i Estland og få renset ud i stedet for at lade sagen rulle i måneder til skade for banken og samfundet, men til gavn for de kriminelle, der brugte banken til hvidvask?