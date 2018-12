20-årige Laura Skov: Vi gemmer os bag skærme, hvor livet er nemmere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi ligger tre piger i en seng. En film kører i tv’et, men ingen ser den. Vi ligger alle tre med hver vores telefon.

Vi scroller forbi utallige clickbaitartikler, middelmådig sladder og selfies fra aftenens fester. En af os rejser sig halvt op i sengen, siger: »smil!«, og vi poserer kærligt op ad hinanden med trutmund og omfavnelse. Billedet bliver taget, og vi hjælper med at finde det rigtige filter. Herefter slipper vi hinanden og finder vores telefoner frem igen. Siger intet til hinanden, mens der på Instagram nu ligger et billede af os med billedteksten »Kvalitetstid med pigerne«.



Vi fylder vores liv med ligegyldigheder som aldrig før. Liker, tagger og kommenterer, mens verden omkring os langsomt går under.

Vi ødelægger langsomt vores egen planet, men forsøger at flygte fra den ubekvemme sandhed ved at fokusere på, om Justin Bieber er blevet gift, og hvilket tøj Kim Kardashian har på i dag

Donald Trump trækker USA ud af Paris-aftalen, mens verdens udledning af CO 2 aldrig har været større. Vi ødelægger langsomt vores egen planet, men forsøger at flygte fra den ubekvemme sandhed ved at fokusere på, om Justin Bieber er blevet gift, og hvilket tøj Kim Kardashian har på i dag.

Vi køber tøj og tilbehør, vi ikke har brug for, for at se smarte ud på sociale medier. Vi gemmer os bag skærme, hvor livet er nemmere. Og hvor vi kan flygte fra verdens grufulde realiteter. Det er uoverskueligt at lægge telefonen og se ud på den virkelige verden. Vi dukker hovedet, trækker på skuldrene og fortsætter, som vi plejer. Ude af syne, ude af sind.

Og hvad så med generationen efter mig? I vuggestuer sætter pædagogerne ’Gurli Gris’ på for at slippe for børnenes larm, og flere af børnene fortæller, at de »skal hjem og se på iPad«, når far kommer og henter dem. Børn på to år. Børn, der ikke burde være interesseret i skærme.

Fantasien forsvinder, i takt med at de opdager, hvor rart det er, at lade iPaden tænke for sig. Deres fantasi bliver ikke stimuleret, og vi skaber langsomt en generation, der er ude af stand til at tænke selv og leve offline. Med hovederne begravet i skærme, levende på en planet på vej mod sin undergang.



Jeg vil ikke spille hellig. Jeg er selv på min telefon, mere end jeg tør indrømme. Jeg er selv forbruger.

Jeg vil gerne indrømme det fornuftige ved smartphonens mulighed for konstant kontakt. Vi oplyses på en helt anden måde end før. Vi lærer om terrorangreb, flygtningekriser, død og ulykke. Vi ved, hvad der sker verden over. Og vi ved det med det samme.

Problemet opstår, når vi blot vælger at scrolle forbi disse oplysninger. Hvis Donald Trump kan ignorere sin egen regerings klimarapport, så kan resten af os også ignorere ubelejlige fakta. Dette vil være vores undergang.

Derfor bør vi stoppe med tom snak om underholdningsserier og semikendte. Slukke vores telefoner – eller i det mindste sætte dem på lydløs – og turde snakke om de skræmmende ting.