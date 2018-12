Folketingskandidat for SF: Indfør krudtkørekort til danskere, der vil købe fyrværkeri

Til hvilken anden fest accepterer vi, at blå blink, en operation og et glasøje er del af tømmermændene?

Nytårsaften skal der være fest, og med til festen hører en flot raket. For cirka 250 danskere slutter festen med et brag og med afrevne fingre og øjenskader for livet. Sådan fester vi nemlig til nytår.

Sidste år kom 254 mennesker til skade på grund af fyrværkeri. 97 af dem var børn. Børn, som i ambulance, helikopter og morfars Toyota blev hastet til skadestuen. De tog hul på 2018 med udsigt til en forandret hverdag. Tankevækkende. Til hvilken anden fest accepterer vi, at blå blink, en operation og et glasøje er del af tømmermændene?



Fremover skal langt færre komme til skade. Derfor foreslår jeg, at vi fremover skal tage et krudtkørekort, hvis vi vil købe fyrværkeri med lunte på.

Lad os feste bedre i fremtiden – med sikkerhedsbriller på næsen og krudtkørekort i lommen

Vi gør det sådan her: Du logger på borger.dk, hvor der i perioden for salg af fyrværkeri blinker et banner ’For dig, der vil købe fyrværkeri’. Du bruger NemID, som alle myndige danskere jo har, og du svarer på spørgsmål, der frisker de fem sikkerhedsråd op for dig. Når du har svaret rigtigt på spørgsmålene, vupti, så har du via borger.dk-appen erhvervet dig dit årskørekort til fyrværkeri.

Det er da egentlig ikke ret meget bøvl for at øge sikkerheden for, at du og dine har alle fingre i behold nytårsmorgen, vel?

Velankommet til fyrværkeriudsalget viser du dit årskørekort frem, og så køber du ellers ind: Du starter med sikkerhedsbrillerne, som bliver obligatoriske for alle, der køber fyrværkeri. De kan købes for 20 kroner, og det beløb er så lille, at jeg simpelthen ikke gider diskutere det. Slet ikke når det ses i relation til de hundredvis af millioner, vi bruger på raketter, hyl og batterier.

Dansk Erhverv forventer, at vi køber fyrværkeri for 415 millioner kroner, når 2019 skal skydes i gang. Og manglen på briller er et problem. Kun 34 pct. af dem, der kom til skade ved årsskiftet 2016-17, bar sikkerhedsbriller ifølge Sikkerhedsstyrelsen. Så husk dem – og køb ekstra med hjem, så du også har til tilskuerne. Ikke mindst børnene. For i ulykker med børn bar kun fire ud af ti sikkerhedsbriller.

Nytårsaften 2017 nåede antallet af fyrværkeriulykker blandt børn op på det højeste niveau i 8 år, og 97 børn måtte på hospitalet og behandles for fyrværkeriskader.

Det er da et vink med en raketstang om, at vi kan gøre det bedre. Lad os feste bedre i fremtiden – med sikkerhedsbriller på næsen og krudtkørekort i lommen.