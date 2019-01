Forsker i klimapolitik og folketingskandidat: Regeringen fører en aktiv energipolitik. Den er bare ikke grøn. Den er kulsort

Røret er først er afskrevet efter at have transporteret gas gennem Danmark helt frem til 2053, hvilket gør det til en sort investering, der binder os i mange år fremover.

De store investeringsbeslutninger ændres altså ikke, selv om ministeren til COP-møderne taler om 1,5 graders målsætning og stærkere EU-klimamål. Hvis regeringen virkelig mente, hvad den sagde, burde den være villig til at genberegne investeringsbeslutningen for Baltic Pipe ud fra et scenarie, hvor EU bliver CO 2 -neutrale i 2050. Og gerne før.

Det giver et samlet billede af en regering, som fører en aktiv energipolitik – den er bare ikke grøn. Den er kulsort.



Pilen peger derfor tungt nedad, når vi skal bedømme regeringens klimapolitik. Det er muligt, at vi kan give regeringen UG med kryds og slange for mediestunts i form af grønne slips og grønne logoer, men for det politiske indhold dumper regeringen.



Derfor har vi hårdt brug for et paradigmeskift i dansk klima- og energipolitik. Vi har brug for en ny generation af politikere, som tør tage ansvaret og være med til at løfte os ud af klimakatastrofen på globalt plan.

Den generation tilhører jeg. En generation, der kræver handling nu, så det ikke overlades til klimaskræmte børn som 15-årige Greta Thunberg. Hun har helt ret i, at der skal handling til nu. Men den skal komme fra fagligt velfunderede voksne, der er sig deres ansvar bevidst. Derfor stiller jeg op til Folketinget.