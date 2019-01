Globaliseringens glæder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg er flyttet fra København og ud på landet til en lille landsby, hvorfor jeg selvfølgelig er mere i naturen, end jeg var før. Jeg går lange ture med mine hunde, og jeg har en stor køkkenhave med en masse andre, som jeg bruger meget tid på. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er, som om jeg tænker klarere, end jeg gjorde før. Da jeg boede i byen, havde jeg altid for travlt til at tænke, men herude på landet har jeg ikke så travlt, og mange at de ting, jeg laver, kan jeg lave uden at tænke for meget over det, og så tænker jeg over andre ting og sager. På det seneste har jeg tænkt en del over al den brok, der er over alle de fremmede, som vil til Danmark: Hvorfor brokker vi os over det? Hvorfor ser vi ikke positivt på det? Det er da i første omgang utrolig positivt, at så mange vil bo her, for så gør vi da noget rigtigt, og desuden kan vi jo så i princippet vælge og vrage mellem millioner, ja, milliarder af mennesker, som vil hertil, og så tage dem, som vi ønsker, enten fordi de er billige i drift, eller fordi de er særligt dygtige til et eller andet, vi har brug for.

Den anden dag skulle jeg for eksempel hjælpe til på mejeriet. Vi er del af en stor andelsforening, hvor vi bor. Vi hjælper alle til nogle timer om ugen, og så betaler vi 1.000 kroner om måneden, og så har vi faktisk stort set, hvad vi har brug for for at leve ganske overdådigt. Det eneste, vi køber, er toiletpapir og tandpasta og sådan noget, men selv dens slags er vi også begyndt at lave selv. Der er åbnet en forretning i landsbyen, som laver shampooer og sæber af lokale produkter. Men det var en ekskurs.

Det, jeg ville sige, var, at den anden dag, da jeg skulle hjælpe til i mejeriet, kom jeg til at tænke på, at vi for eksempel kommer til at mangle en masse sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i fremtiden i Danmark. Der er jo ingen af os, der gider tørre de gamle i røven. Ligesom vi heller ikke gider at gøre rent og sådan noget. Og så tænkte jeg: Hvorfor inviterer man ikke 10.000 kvinder fra Thailand og Filippinerne til at komme og ordne det for os? Thailændere og filippinere er venlige og disciplinerede folk, som ikke kunne drømme om at gøre en flue fortræd. Så kan vi installere dem i nogle containerbyer, hvor de kan bo billigt, mens de er her. Så giver vi dem et lynkursus i dansk på et halvt års tid sammen med lidt uddannelse, og så er de klar til at arbejde. Hvem vil ikke passes af en sød thaipige på plejehjemmet? Jeg ville i hvert fald gerne.

De udgifter, der er, tjener man hurtigt ind igen, for de behøver ikke tjene at mere end omkring 6.000 kroner om måneden, så er de glade og kan stadig sende en masse penge hjem til deres fattige familier. Man vil selvfølgelig ikke have, at de bliver her for evigt, så de skal have pension og sådan noget, men så man kan måske lave nogle kontrakter med dem på 5-6 år ad gangen? Når det så er tid, sender man de gamle hjem og modtager nogle nye. Måske skulle man hellere sige 10 år, for det koster noget at uddanne dem, og de gamle taler jo sikkert flydende dansk, når man så sender dem hjem, men det er sådan nogle småting, man må finde ud af hen ad vejen. Det er jo ikke sådan, at de er slaver. De kan jo gå frit omkring og gå i biffen eller i byen, som det passer dem, når de har fri, og så når de kommer hjem til Thailand igen, er de hovedrige og vil kunne købe et hus eller åbne en stripbar.

NU TÆNKER du sikkert: Det kan man ikke, for der er internationale regler, som vi skal overholde. Men det kan man da sagtens. Det sker jo allerede nu. Tag de rige, som har au pairer, det er da fuldstændig det samme. Hvorfor skal den ordning kun være til glæde for de rige? Hvorfor kan vi ikke alle sammen få glæde af det? Det er jo en af de helt grundlæggende fordele ved globaliseringen, at vi har adgang til billig arbejdskraft. Det er da for dumt, hvis den danske stat ikke også udnytter den fordel. Vi har selv haft glæde af denne mulighed her, hvor jeg bor. Vi har en masse thailændere og filippinere ansat, som muger ud og gør rent og alt muligt andet. Det er utrolig dejligt, og så har de endda også åbnet restauranter i byen. Vi kunne ikke drive vores landbrug så billigt, som vi gør, hvis vi ikke havde dem til at hjælpe os.

Folk vil jo gerne bo her, fordi her er fredeligt, og fordi vi er et rigt samfund, så lad dem dog. Men hvad med fagbevægelsen, tænker du måske, vil det ikke underminere vores rettigheder på arbejdsmarkedet? Jo, måske, men det gør det jo også, når virksomheder flytter deres produktion til Asien. Hvad er forskellen på, om asiaterne arbejder her eller der? De flytter jo netop produktionen, fordi arbejdskraften i de lande er billig, fordi de er fattige og ikke har nogen rettigheder. Det har vi jo normalt ikke noget imod, for så får vi billigere produkter herhjemme. Jeg har endnu ikke set nogen kritisere, at virksomheder flytter produktionen til Asien, så hvorfor skulle det pludselig blive et problem, hvis der kom nogen og arbejdede her?

Hvorfor er det kun de rige og de store virksomheder, som må høste fordelene ved globaliseringen? Desuden er mit forslag meget bedre, for der er slet ikke nok danskere, som vil have de jobs, jeg snakker om, og det er jo ikke altid tilfældet med de jobs, som de store virksomheder flytter.

Vi har et forskningscenter herude, som arbejder med droner og kunstig intelligens og sådan noget, og de afprøver deres opfindelser i vores bedrift. Det er sjovt og spændende at følge med i. Alle teknikerne og forskerne taler meget dårligt om Kina, også de kinesere, som arbejder hos os, især dem faktisk.