Christian Jensen: Sagesløse sosuassistenter, socialrådgivere og indvandrere rammes af det møg, regeringens spinmaskine fræser op

Historierne passer perfekt ind i regeringens billede af offentligt ansatte og indvandrere som to grupper, det ikke er værd at samle på.

De offentligt ansatte er dovne, syge og svage. Og selv indvandreres børn og børnebørn er uforbederlige i deres hærgen i ghettoen og løftede langemand mod det samfund, der har givet dem ophold og offentlig forsørgelse. Det eneste sprog, de forstår, er paradigmeskiftets trussel om at ryge ud af landet på røv og albuer.

Og det er ikke bare noget, regeringens ministre siger, når de lader fordommene få frit løb. Det er sandheder med faktuelt belæg i to ministerielle undersøgelser: Den ene fortæller, at offentligt ansatte i gennemsnit har 5 sygedage mere om året end de privatansatte. Og selv blandt 3.-generations indvandrere forbedres integrationen ikke mærkbart, selv om det i årtier har været forventningen.

De to undersøgelser blev ledsaget af kontante ord og løfter om konkret handling fra ikke færre end fire ministre, da de blev fremlagt i Berlingske.

»Sygefraværet skal ganske enkelt ned«, fastslog beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i Berlingske tidligere på ugen. Og udlændingeminister Inger Støjberg (V) holdt sig ikke tilbage med sin konklusion, da hun i midten af december kommenterede rapporten om, at integrationen går i stå i 3. generation.

»Undersøgelsen viser, at vi har abonneret på et helt forfejlet syn«, sagde hun.

Men nej. Efterfølgende har det vist sig, at det er ministrene, der har abonneret på forfejlede fortolkninger af undersøgelserne. Integrationsundersøgelsen omfatter således alene 3.-generations indvandrere, der gifter sig med andre indvandrere. Det giver et forfejlet og misvisende billede, hvilket Berlingske efterfølgende har beklaget.

Og i går kunne vi fortælle, at man i undersøgelsen om de offentligt ansattes 5 sygedage mere har undladt at korrigere for kendte forskelle på det offentlige og det private arbejdsmarked. Renses tallene for disse faktorer, er de offentligt ansatte gennemsnitligt syge 2,5 dage mere årligt end de privatansatte. For kortvarig sygdom, som langt de fleste mennesker rammes af, er forskellen endnu mindre – 0,5 dage. Unægtelig en noget anden historie.

Tænk engang, at regeringen er kommet så langt ud, at den manipulerer og vildleder befolkningen for at gøde jorden for sin politik og ideologiske opgør. Det er jo ikke en leg uden ofre. Tilbage sidder sosu-assistenter, renovationsarbejdere, socialrådgivere og 3.-generations indvandrere, som alle rammes og stigmatiseres af det møg, regeringens spinmaskine fræser op.

Det er godt, at de forfejlede konklusioner bag de to konkrete undersøgelser er blevet afdækket. Men man gruer for, hvor mange andre manipulerede undersøgelser, der er gledet igennem regeringskontorerne og ud i den offentlige debat som sandheder.

Regeringen har fortjenstfuldt sat gang i en større indsats for at afsløre misinformationskampagner under den kommende valgkamp. Den kunne passende begynde med at rette søgelyset mod egne rækker.