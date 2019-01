Alternativet: Vi skal have børnene væk fra Sjælsmark. Hellere i går end i dag

Børn må aldrig stilles til ansvar for eller bøde for deres forældres beslutninger. Vi skal som myndigheder sørge for, at børnene får betingelser, som giver dem de bedst mulige livsudfoldelsesmuligheder, både på kort og langt sigt.

Før jul kom Ombudsmandens undersøgelse om forholdene for børnene på Udrejsecenter Sjælsmark. Ombudsmanden konkluderer, at forholdene for børn på Sjælsmark er egnede til væsentligt at vanskeliggøre børnenes opvækst og begrænse deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse. Han konkluderer også, at uro, ensomhed og uoverskuelighed i betydeligt omfang synes at karakterisere børnenes hverdag.

Lad os holde disse konklusioner op imod FN’s børnekonvention. I artikel tre i denne står således: I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for social velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme i første række. Og så er den jo ikke så meget længere: Børn bør ikke bo på Sjælsmark i mere end et par uger umiddelbart inden deres udrejse. I Ombudsmandens undersøgelse skriver han også, at han ikke vurderer, at børnenes forhold generelt set er i strid med FN’s Børnekonvention. Men at de meget vel kan blive det, hvis opholdet strækker sig over længere tid.

Faktum er, at seks børn har boet på Sjælsmark i mere end 17 måneder, 11 børn har boet der i mere end 15 måneder, og fem børn har boet der i mere end 13 måneder. Bare for at nævne nogle af børnene. Der er, med andre ord, børn, der har boet på Sjælsmark i næsten to år. På en institution, hvor de ikke har et normalt børneliv, fordi familierne ikke selv må lave mad, hvor mange af børnene ikke går i folkeskolen, hvor værelserne er trøstesløse rum, der intet er gjort ved, siden Sjælsmark for år tilbage blev brugt som kaserne. Jeg har været på Sjælsmark, og jeg kan kun sige: Det er et frygteligt sted.

Dansk Folkeparti har ingen sympati for børnene på Sjælsmark. De proklamerer kynisk, at det jo er forældrenes skyld, at børnene bor på Sjælsmark, fordi forældrene modsætter sig udrejse; de kan jo bare rejse hjem. For det første er det ikke sandt, at forældrene bare kan rejse hjem. Nogle kan, ja, men frygter for deres sikkerhed. Andre kan ikke, fordi de ikke har de nødvendige papirer, og fordi hjemlandene ikke vil modtage dem uden. For det andet er jeg ret ligeglad med, hvorvidt forældrene modsætter sig hjemrejse.

Den problematik er ikke uvigtig, men fuldstændig irrelevant, når vi drøfter forholdene for børnene på Sjælsmark. Så længe de opholder sig i Danmark, er de de danske myndigheders og i sidste ende de danske politikeres ansvar.

Børn må aldrig stilles til ansvar for eller bøde for deres forældres beslutninger. Vi skal som myndigheder sørge for, at børnene får betingelser, som giver dem de bedst mulige livsudfoldelsesmuligheder, både på kort og langt sigt. Socialdemokratiet mener ikke, at børnefamilierne skal have ret til at bo uden for Sjælsmark. De har til udtrykt, at myndighederne i sidste ende må tvangsfjerne børnene, hvis det er nødvendigt. I Danmark tvangsfjerner vi børn fra forældre, som ikke har forældreevne, forældre, som har svære misbrugsproblemer, psykiatriske lidelser eller som af andre grunde ikke tager ordentligt vare på deres børn. Det er ikke tilfældet på Sjælsmark. Det er ikke forældreevnen, den er gal med. Det dokumenterer Ombudsmanden i sin undersøgelse.