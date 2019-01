Tobaksgigant: Vi støtter visionen om et røgfrit Danmark

En dansk rygepolitik bør ikke kun fokusere på rygestop, men også på at reducere skadevirkningerne af røg, for eksempel ved at hilse røgfrie produkter som eksempelvis snus eller e-cigaretter velkommen.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Flere danskere er begyndt at ryge. Det er desværre konklusionen på en ny omfattende rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor danskernes rygevaner er blevet kortlagt. Rapporten viser, at der er sket en stigning på 9,5 procent af danske rygere de seneste to år. Det betyder, at vi nu står i en situation, hvor næsten hver fjerde dansker ryger.

Spørgsmålet er, om det nu ikke er på tide, at politikere og det danske sundhedssystem gør mere i rygepolitikken og tør tale om skadesreduktion for de rygere, der ikke ønsker et rygestop.

Mange vil mene, at stigningen i antallet af rygere i Danmark er ret usædvanlig: Flere og flere butikker skjuler cigaretterne fra hylderne, sundhedsadvarslerne fylder langt det meste af pakkerne, rundtomkring i landet forbyder man rygning på offentlige arbejdspladser, og Sundhedsstyrelsen laver målrettede kampagner og annoncer mod rygning. Hvorfor bliver folk dog ved med at ryge, fristes man til at tænke.

Men det er netop i lyset af disse mange aktiviteter og tiltag mod rygning, at stigningen af antallet af rygere skal ses. For i årtier har man fra politisk side gjort mere af det samme for at mindske antallet af rygere, men den nye rapport fra Sundhedsstyrelsen understreger endnu en gang, at denne tilgang ikke får flere danskere til at kvitte smøgerne. Faktisk tværtimod.

Men måske er det slet ikke så usædvanligt, at flere danskere er begyndt at ryge. Vi skal huske på, at folk ryger af mange grunde. Mange tidligere rapporter fra Sundhedsstyrelsen viser, at kun ca. 60 procent af dem, der ryger dagligt, ønsker at stoppe med at ryge.

Heri ligger formentlig en del af forklaringen på, hvorfor det er svært at få danskerne til at kvitte cigaretterne: Fordi de ikke selv har et ønske om det. Vi kan altså ikke tage for givet, at de danskere, der ryger til daglig, også har et stort ønske om at stoppe. Så måske er det på tide at anskue det hele fra en anden vinkel?

Der er ingen tvivl om, at rygning er skadeligt for helbredet, og når man først er begyndt at ryge, så er det bedste valg for helbredet at stoppe. I Philip Morris støtter vi visionen om et røgfrit Danmark, og for de mange rygere, der ikke kan eller vil stoppe, kan mindre skadelige alternative produkter erstatte cigaretten.

Og her kan erfaringer fra eksempelvis Norge og England være interessante. Her fremgår det, at røgfrie produkter som eksempelvis snus eller e-cigaretter i samarbejde med den traditionelle rygepolitik kan reducere antallet af rygere markant.

De engelske sundhedsmyndigheder, Public Health England, peger eksempelvis på, at brugen af e-cigaretter i et rygestopforsøg øger sandsynligheden for at lægge cigaretterne på hylden i gennemsnit med ca. 50 procent sammenlignet med brugen af andre hjælpemidler. Det har fået de engelske sundhedsmyndigheder til direkte at anbefale e-cigaretten som en hjælp til at kvitte smøgerne.

Vi ved fra diverse undersøgelser, at mange danskere ikke ønsker at stoppe med at nyde tobak. Til denne gruppe findes der alternative røgfrie produkter, men i modsætning til eksempelvis i England er de ikke en betydelig del af den danske rygepolitik.