Direktør: Det kræver 197 månelandinger på 4.000 dage at redde kloden

Men de betingelser, der skal opfyldes for at leve op til de globale klimamål, bekræfter, hvorfor det kan være berettiget at sammenligne med rumprogrammerne. Godt nok findes mange af de nødvendige teknologier allerede, men en del er stadig på udviklingsstadiet. Investeringerne skal bl.a. sikre teknologiske gennembrud inden for energieffektivitet, cirkulær økonomi, elektrificering af transport – og industrisektoren, den kemiske industris produktionsprocesser, nye materialer mv.

Den indsats forudsætter en række politiske initiativer og reguleringer. De omfatter bl.a. brede internationale aftaler om en skat på udledningerne – en såkaldt ’carbon price’ – offentlig støtte til udvikling af ny infrastruktur, offentlige reguleringer af kravene til energieffektivisering samt til udbredelsen af bæredygtige energikilder. Desuden skal der fortsat reserveres store investeringer til forskning og udvikling samt til implementeringen af nye teknologier.

Hvis man et øjeblik forestiller sig, at såvel Johan Rockströms teorier som opskriften fra ’Mission Possible’ og tilsvarende teknologiske nybrud blev gennemført, ville klimaforandringerne forløse verdenshistoriens ubestridt største og hurtigste teknologiske revolution – og den med størst og længst betydning for flest mennesker.

Og så ser vi i øvrigt her kun på en afgrænset del af klimaproblematikken, nemlig den, der primært knytter sig til transformationen af energisystemer og tunge industrier. Det siger lidt om den mulige revolutions samlede slagkraft.

Men at det handler om andet og mere end teknologi, bekræfter historien om kullene. Afskaffelse af kullene som energikilde er udnævnt som et af de vigtigste klimaslag. Alligevel fortsætter kullene med at være den dominerende energiform i en række lande, og sidste år steg verdens kulproduktion igen efter et par års stagnation – trods alle besværgelser om en hurtig udfasning. Lande verden over er fortsat afhængige af kullene og vil være det mange år endnu.

I Tyskland er 40 procent af elforbruget baseret på kul og beskæftiger 20.000 mennesker. I Indien leverer kullene 60 procent af al energi, mens vedvarende energi endnu kun fylder 7 procent. Afhængigheden af kul forventes her først at toppe om 10 år.

Men Kina er kullets ubestridte supermagt, og trods planer om at udfase kullene har Kina stadig planer om at opføre 700 nye kulkraftværker såvel i Kina som i en række andre lande. Læg dertil, at kulproduktion beskæftiger over 4 millioner kinesere. Sammenlagt forventes 1.600 nye kulværker opført i over 60 lande de kommende år.

Når den stærkt klimaskadelige kulproduktion trods fortsatte bestræbelser på udfasninger fortsat er en energimæssig magtfaktor, skyldes det bl.a., at der endnu er millioner af tons kul i undergrunden, at produktionen støttes af magtfulde virksomheder, samt at en lang række regeringer allokerer milliarder af dollars i subsidier til produktionen, at banker og investorer tjener mange penge på kullene, at mange energisystemer i adskillige år vil være afhængige af kullene, og at de er en meget billig energikilde.

Derfor er det en politisk tabersag i mange lande at tage hurtige opgør med afskaffelsen af kullene.

Det illustrerer forskellen på rumprogrammer og klimaprogrammer – og viser, hvorfor teknologiske løsninger ikke kan vurderes isolerede. Klimakampen er også en politisk ideologisk kamp, en kamp, hvor meget store kapitalinteresser er i spil, og hvor mange fronter skal angribes samtidig. De rigtige løsninger er tilsyneladende fanget i en magtpolitisk fælde.