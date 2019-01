DGI: Vi har været naive i idrætten og må nu gå forrest i kampen for en røgfri fremtid. Men vi har brug for hjælp

Vi idrætsforeninger kan skabe et røgfrit miljø, men vi har brug for hjælp fra Christiansborg til den strukturelle forebyggelse af rygning.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I vores foreningsliv vægter vi børn og unges demokratiske medleven gennem sunde fællesskaber. Vi gør, hvad vi kan for, at det frivillige foreningsliv er åbent, inkluderende og sundt for vores børn og unge. Det gælder også forebyggelsen af tobaksrygning. Men vi har nok været naive i idrætten.

Vi har haft den grundtanke, at hvis børn og unge mødes om noget sundt i idrætsforeningerne, så får de gode, sunde vaner, som holder dem på afstand af de største trusler mod deres sundhed. Vi danner vores unge til at tage vare på egen sundhed. Men det holder desværre ikke, når det gælder røg.

De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at flere unge begynder at ryge. Hver dag 365 dage om året begynder 40 nye unge at ryge. Det kan vi ikke være bekendt som samfund.

Trænere og ledere er vigtige rollemodeller, og vores klare anbefaling er, at de slukker cigaretterne – også i bilen på vej til stævne, på tribunen og uden for cafeteriaet

Vi bakker op om Kræftens Bekæmpelses Røgfri Fremtid. Vi sætter derfor gang i en ny kampagne med en kraftig opfordring til, at idrætsforeningerne går forrest i kampen for, at børn og unge får en fremtid uden røg, snus og tobak. Den indeholder bl.a. klistermærker og digital grafik, så foreningen kan vise, at den er en Røgfri Forening.

Vi anbefaler foreningerne en røgfri politik, herunder at der ikke er salg af tobak i cafeteriaer og kiosker, at alle idrætsfaciliteter er røgfri både ude og inde, samt at træning og andre aktiviteter i foreningen er røgfri for brugere og besøgende. Trænere og ledere er vigtige rollemodeller, og vores klare anbefaling er, at de slukker cigaretterne også i bilen på vej til stævne, på tribunen og uden for cafeteriaet.

Sammen med idrætsforeningerne kan vi skabe et røgfrit miljø. Men det er ikke nok.

Vi har brug for hjælp fra Christiansborg til den strukturelle forebyggelse af rygning. Når tobakken ligger frit fremme i fødevarebutikker, og når en pakke cigaretter koster mindre end en kop kaffe på en cafe, så har vi som samfund et forbedringspotentiale. Især fordi eksperter har beregnet, at en prisstigning på cigaretter til 60 kr. vil reducere antallet af unge, der begynder at ryge med 75 procent. Det er da en sundhedsgevinst, der er til at tage og føle på.

I Danmark er vi tæt på at være verdensmestre i foreningsidræt. Opbakningen fra regering og kommuner til idrætsforeningerne er enestående, og resultatet er krystalklart. Vi slår f.eks. Norge og Sverige med længder, når det gælder antallet af børn, unge og voksne, der er med i en idrætsforening.

Når det gælder tobaksrygning, er billedet desværre et andet. I Europa er det kun i Luxembourg, at cigaretter er billigere end i Danmark, når vi samtidig tager højde for købekraften.

Hvordan får vi gjort forebyggelsen af tobaksrygning til samme succeshistorie som vores foreningsdeltagelse? Vi kan alle begynde med at tage stilling til spørgsmålet: Hvordan sikrer vi på bedst mulig vis, at vores børn og unge ikke begynder at ryge?

Når vi har svaret, så kan de politiske partier overveje grænsehandelsproblematikker, provenutab til staten samt det ubehagelige i at gøre et forbrugsgode dyrere for vælgerne. Overvejelserne skal med, men lad os begynde med at tale løsning og derefter håndtere de negative konsekvenser af løsningen. 75.000 børn og unge vil undgå kræft, hvis de ikke begynder at ryge. Derfor skal vi handle som samfund.