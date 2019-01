Thulesen Dahl svarer igen: Noa Redington er aldrig kommet sig over DF’s valgsejr

Dansk Folkeparti har taget Redingtons sukkermad. Måske blev det tydeligt, selv for Politikens læsere, at det var års opsparet frustration, der kom til udtryk på én gang i Redingtons seneste klumme.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi kender ham som manden, der aldrig har forstået, hvorfor Helle Thorning-Schmidt ikke blev anerkendt som en stor statsminister. Aldrig har forstået, hvorfor hun blev kendt som løftebryderen over alle løftebrydere. Manden, der lidt trist stod tilbage, alene, efter at Thorning hurtigt efter valgnederlaget i 2015 flygtede ud af landet. Han havde ellers stået last og brast med hende siden 2008.

Efterfølgende har han så søgt lykken som en i den længere og længere række af kommentatorer, der altid kan finde vej til et af de mange programmer på TV 2 News.

Noa Redington er heller aldrig kommet sig over, at det var Dansk Folkepartis valgsejr, der for alvor kostede Thorning – og dermed ham selv – magten. Det betyder, at han med jævne mellemrum kommer med et udbrud imod Dansk Folkeparti. Men ofte er det sofistikerede angreb, der kommer fra manden. Han ved godt, at han som en af de mest elitære kommentatorer – og med baggrunden som Thornings spindoktor – skal passe på med at sige tingene for åbent.

Helt komisk fremstår Redingtons angreb, når det kommer til udtryk ved, at jeg ikke skulle have villet kommentere regeringens forslag til en sundhedsreform

Lige indtil i søndags.

Her tabte Redington al forsigtighed. Gik direkte til stålet. Al den opsparede frustration over Dansk Folkeparti fik frit løb. Og så fik den ellers med en gang spredehagl, som fik Redington til helt at tabe masken. Nu fremstod han præcis som det, han er: en mand af den gamle eliteskole. Som slet ikke forstår noget som helst af de vælgervandringer, som har kostet hans gamle teser magten. Som slet ikke forstår, hvor hans gamle Socialdemokrati er på vej hen. Som slet ikke forstår, hvorfor det ikke sammen med Radikale Venstre, SF, Alternativet og Enhedslisten siger fra over for de vælgere, som er tiltrukket af Dansk Folkepartis linje. Ligesom man gjorde indtil 2015. Dengang Socialdemokratiets og fagbevægelsens hovedfjende var Dansk Folkeparti. Og de tocifrede millionkampagner var rettet imod DF. Hvor er de nu?

Redington drømmer sig tilbage. Og beder helt åbenlyst gennem avisen om, at partierne og medierne kommer tilbage til den tid, hvor man var enig om, at Dansk Folkeparti var det onde selv. Og undervejs er der så et af den ’gamle’ Redingtons mere sofistikerede angreb på Mette Frederiksen, som helt tydeligt heller ikke er i høj kurs hos den politisk korrekte kommentator.

Helt komisk fremstår Redingtons angreb, når det kommer til udtryk ved, at jeg ikke skulle have villet kommentere regeringens forslag til en sundhedsreform. Ikke har villet forsvare forslaget om at nedlægge regionsrådene, selv om det er noget, DF har ønsket i årevis.

Hvis der er noget, jeg har talt om på møder og til journalister i – ja, netop årevis – er det jo det. Da jeg kommenterede statsministerens nytårstale, sagde jeg, han skulle have gjort mere ud af afsnittet om det nære, blandt andet sundhedsområdet. Da jeg deltog i de radikales nytårsstævne for et par uger siden, talte jeg om det.



Mit ugebrev, som Redington også er venlig at nævne, handlede kun om sundhedsområdet og regionerne. Men skidt med det, for det var blot alibiet for, at Redington kunne køre hele sin kavalkade af frustrationer ud over Politikens spalter.

Nogen har taget Redingtons sukkermad – nemlig Dansk Folkeparti. Og nu er det nok, må man forstå. Men måske det blev tydeligt, selv for Politikens læsere, at det var års opsparet frustration hos Redington, der kom til udtryk på én gang.