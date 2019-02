Bjørn Bredal: Frankrig og Tyskland indgik sidste tirsdag en vidtgående aftale om gensidig integration

For Frankrig og Tyskland gælder det om ikke at gå i krig med hinanden.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er gået lidt under radaren hertillands, at Frankrig og Tyskland netop har indgået en pænt stor pagt. Det skete sidste tirsdag i grænsebyen Aix-La-Chapelle, som på tysk hedder Aachen. Og mens Vertrag Von Aachen for Angela Merkel er en slags testamente, er Traité D’Aix-La-Chapelle for Emmanuel Macron et pejlemærke for fremtidens Europa. Aftalen besegler, at der midt i verdens almindelige kaos fremdeles findes en stærk fransk-tysk akse, så et blik på Aix-la-Chapelle er nok en passende måde at sige farvel til selv samme akse på her i spalterne. Jeg takker af i dag, Peter Wivel gør det samme næste lørdag.

Det tysk-franske samarbejde er og bliver vidtgående. De to lande har længe haft regeringsmøder med deltagelse af ministre fra det andet land, en praksis som nu lægges fast og indgår i aftalen.

Overalt i det fransk-tyske grænseland bliver begge sprog officielle, så der altså kan tales officielt tysk i en del af Frankrig og omvendt.

Frankrig forpligter sig til at arbejde for, at Tyskland får en fast plads i FN’s Sikkerhedsråd og nok så afgørende: Højtstående, faste repræsentanter i FN for de to lande vil jævnligt bytte plads, så en franskmand repræsenterer Tyskland og vice versa.

Det militære samarbejde mellem Tyskland og Frankrig bliver markant udbygget, skønt det nok allerede er mere omfattende, end de fleste er klar over. Udvikling af et fælles jagerfly blev iværksat allerede kort tid efter Macrons tiltrædelse, men nu tager de to lande en lang række initiativer for at oparbejde en fælles våbenindustri og i det hele taget, som kansler Merkel sagde ved pagtens underskrivelse, »udvikle en fælles militær kultur«.

Når en ny fransk præsident tiltræder, er det stensikkert, at han få timer efter springer i en helikopter og flyver til Berlin for at spise frokost med kansleren. De to lande arbejder i en symbiose, præget af historisk velbegrundet skræk for hinanden, som går virkelig vidt

Kansleren og præsidenten ser ikke blot dette som et skridt på vej mod en europæisk hær, (hvad de udtrykkeligt gør), de markerer også, at Nato’s fundamentale musketéred (»et angreb på ét land er et angreb på alle«) i særlig grad gælder mellem Tyskland og Frankrig.

På et tidspunkt, hvor Nato i hvert fald ikke bliver mere solidarisk dag for dag, og hvor USA synes at sive, er det ganske signifikant, at Aix-La-Chapelle-aftalen højtideligt slår fast, at »i tilfælde af aggression mod et af de to landes territorium«, vil det andet land »yde hjælp og assistance med alle midler, også væbnet magt«. Her er det værd at huske, at Frankrig er en atommagt.

Vi taler som bekendt om to lande, der siden 1870 har ført tre ødelæggende krige mod hinanden med millioner af ofre. Første Verdenskrig var nok den værste, og når man i Frankrig taler om ’krigen’ i bestemt form, er det den, der henvises til. Mangt et møde mellem Merkel og Macron det forløbne år er sket i lyset af denne krigs ’afslutning’ i 1918. Der skal gåseøjne om ordet, for krigen blev afsluttet med en Versaillestraktat, som lagde grunden til den næste verdenskrig, der brød ud allerede en snes år senere. Meget, eller noget nær alt, i fransk udenrigspolitik drejer sig om at undgå en gentagelse af dette forløb.

Og mens Europa med Brexit hér og Orban dér, Gule Veste og klimakrise samt alt godt er lidt i søgang, så holder Tyskland og Frankrig faktisk nogenlunde deres fælles kurs. Det centrale i hele EU-projektet, der begyndte med en Kul- og Stålunion, er fred. Fred mellem de tyske og de franske.