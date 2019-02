Jesper Theilgaard: Nu må vi sikre de danske kyster

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Her i januar oplevede vi i Danmark det helt usædvanlige, at vi havde højvande med pres på nogle af vore kyster tre gange på meget kort tid. Man kan naturligvis hævde – og sikkert med rette – at det var et samspil af tilfældigheder, der gjorde, at vandet de tre gange fra Kattegat blev presset ind mod kysterne på Øerne. Men sådan er det jo altid! Når vejret viser tænder, og vi oplever det, vi i Danmark kalder en naturkatastrofe, så er det et samspil af tilfældigheder i atmosfæren, som medfører blæst fra en given retning og med en given styrke.

Blå Bog Jesper Theilgaard Født 1955, er uddannet meteorolog og var fra 1990 til 2018 tv-meteorolog ved DR. I 2018 stiftede han firmaet klimaformidling.dk og holder herigennem mange klimaforedrag. Han er desuden forfatter til flere bøger omvejr og klima.

Spørgsmålet er derfor, om vi så kan sætte os tilbage i lænestolen og trække på skuldrene med bemærkningen om, at det var så det. Vi lægger hændelsen på den historiske hylde og skriver den ind i glemmebogen.

Men der melder sig alligevel en snigende mistanke om, at der er et mønster i tilfældighederne – om ikke de aktuelle klimaforandringer alligevel på en eller anden måde har en finger med i spillet.

I den sidste ende kan man overveje, om kysten, som jo tilhører os alle, er så værdifuld for os alle, at vi skal være fælles om at betale for beskyttelsen

Helt jordnært er det jo rimeligt at undre sig over, at vi på kort tid havde flere 20-års hændelser – altså hændelser, der statistisk set kun optræder hvert 20. år. Hvis man dertil lægger højvandet i januar 2017 for to år siden, hvor man mange steder oplevede en 100 års-hændelse – eller december 2013, hvor stormen Bodil forårsagede flere 50- og 100 års-hændelser – så tegner der sig et billede af et land, hvor naturen nu oftere giver problemer med vand langs vore kyster.

Naturligvis er det sådan, at når man taler om en 20-års hændelse, drejer det sig om et specifikt sted. Der er således intet galt i, at Danmark oplever flere 20-års hændelser, når blot det er forskellige steder. Det kan lyde som en akademisk diskussion, men det er nu logisk, at sådan må det hænge sammen. Ikke desto mindre er Roskilde Ford og en del af kysterne på Øerne nu blevet ramt flere gange – også de helt samme steder. Det er derfor, tilfældighedsbilledet står lidt grumset.

Der er i lyset af klimaforandringerne ikke udsigt til, at det bliver bedre – alene på grund af den havstigning, der må påregnes i forbindelse med afsmeltningen fra Grønland, Antarktis og gletsjerne rundt omkring i verden. Dertil skal lægges udvidelsen af havet på grund af opvarmningen af vandet. I runde tal anbefales det at regne med ca. 50 cm ekstra i løbet af dette århundrede.

Vores beskyttelse har ellers i de seneste 150 år været rimelig effektiv. Efter katastrofen på Lolland-Falster i november 1872 blev der bygget en del diger i Østersø-området. Vestkysten har haft diger i flere hundrede år, og det er sjældent, det er gået helt galt. Vi var dog tæt på 3. december 1999, da Danmark ramtes af en voldsom orkan. Her var heldet dog med os, eftersom den højeste vandstand indtraf, mens det var astronomisk lavvande. Vandet stod helt oppe ved digekronen, og hvis hændelsen var indtruffet nogle timer før eller efter, ville vandet være løbet over. Det held kan vi ikke satse på, vi har næste gang – for der kommer en næste gang, vi ved blot ikke hvornår.

Derfor er der grund til at se Danmarks beskyttelse efter i sømmene. Jeg er sikker på, at der er overvejelser i både ministerier og hos Kystdirektoratet, men det burde blive diskuteret i det offentlige rum, for vi er alle ejere af kysten – det er et fælles gode.