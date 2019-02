Syrisk gymnasieelev: Jeg vil ikke hjem! Er det så svært at forstå?

Det vil være rimeligt, at jeg fik ret til at fortsætte den uddannelse, jeg er i gang med, samt til at opretholde mit frie liv her, hvor jeg gerne vil være, når nu jeg bliver kaldt ressourcestærk.

24. januar 2019 blev lovforslaget L140 førstebehandlet i Folketinget. Forslaget handler om et paradigmeskift på udlændingeområdet. Det vil ganske kort betyde, at hvis du som nytilkommen flygtning opholder dig i Danmark, er der en stor risiko for at blive hjemsendt, når beskyttelsesbehovet ophører.

Sådan er det, uanset hvor udmærket og godt det går med din tilværelse her. Hvis loven vedtages, får vi et grundlæggende forfejlet system. Man byder mennesker velkommen i landet, og efter en vis periode smider man dem ud uden at tænke på dem individuelt.

Ved I, hvorfor jeg og andre flygtninge ikke vil ’hjem’? Vi vil ikke ’hjem’, fordi vi ikke har risikeret at drukne i Middelhavet for at få midlertidigt ophold og rejse tilbage igen efter en kort periode. Vi vil ikke hjem, fordi mange af os har fået æren af at komme ud på arbejdsmarkedet, og dermed tager vi også et medansvar, når statskassen bliver fyldt op.

Vi vil ikke hjem, fordi mange af os – inklusive mig selv – yder en ekstraordinær indsats og tager en uddannelse, der bringer os frem til en lysende fremtid her. Jeg ønsker mig en situation, hvor politikerne tænker lidt mere rationelt. Jeg ved, at vi har dygtige, intelligente og velmenende politikere, og jeg vil have, at I tager jeres ansvar og ser på virkeligheden.

For blot fordi politikerne i mange årtier har forsømt at sige til folk, der kom hertil, at de skulle lære dansk og bidrage til samfundet, bør det ikke gå ud over de nytilkomne flygtninge, der opnår store fantastiske resultater, når de lærer dansk hurtigt, tager en uddannelse og kommer ud og arbejde.

Da jeg havde boet i Danmark i to et halvt år, blev jeg tolk og tolkede blandt andet for en, der havde boet tyve år i landet. Han risikerer ikke at blive sendt tilbage til det sted, han kom fra. Han er dansk statsborger, han har stemmeret og kan deltage i samfundsaktiviteter på lige fod med andre danskere.

Jeg har derimod en drøm om at blive politibetjent, og på trods af at jeg har bestået optagelsesprøven både fysisk, sprogligt og psykisk, kunne jeg ikke fortsætte, fordi jeg ikke har et rødbedefarvet pas.

Jeg synes, det vil være rimeligt, at jeg fik ret til at fortsætte på den uddannelse, jeg er i gang med, samt til at opretholde mit frie liv her, hvor jeg gerne vil være, når nu jeg bliver kaldt for ressourcestærk.

Vil det gå ud over nogen, at jeg forbliver i Danmark? Alle rationelle mennesker vil enkelt og ukompliceret svare NEJ.