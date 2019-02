Psykolog og forfatter: Derfor topper pigerne i skolen og drengene på arbejdsmarkedet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Fra grundskolen op gennem universitetstiden er piger mere disciplinerede end drenge, når det gælder skolearbejde; de studerer mere og får bedre karakterer. Piger overgår konsekvent drenge akademisk. Ikke desto mindre sidder mænd på 95 procent af topstillingerne i de største børsnoterede virksomheder.

Lisa Damour Ph.d i psykologi, praktiserende psykolog og forfatter til flere bøger om stress, angst og præstationspres hos teenagepiger.

Hvad nu, hvis de samme vaner, der er med til at gøre piger til de dygtigste i klassen – den ekstreme pligtopfyldenhed, de udviser, når hjemmearbejde skal udføres – også er det, der holder dem tilbage, når de er i arbejde?

I en undersøgelse af de faktorer, der hindrer kvinders professionelle avancement, opdagede journalisterne Katty Kay og Claire Shipman, at en mangel på kompetencer er tilbøjelig til at være en barriere i langt mindre grad end manglende selvtillid. Når det gælder selvtillid på arbejdspladsen, er mænd meget længere fremme. »Underkvalificerede og utilstrækkeligt forberedte mænd tøver ikke med at byde ind«, skrev de. »For mange overkvalificerede og unødigt forberedte kvinder holder sig stadig tilbage. Kvinder oplever kun, at de har selvtillid, når de er perfekte«.

Vi er nødt til at spørge: Hvad nu, hvis skolen er en selvtillidsfabrik for vores sønner og en kompetencefabrik for vores døtre?

Som psykolog arbejder jeg med teenagere, og jeg hører ofte forældre til mange af mine patienter udtrykke denne bekymring. Med jævne mellemrum bemærker de, at deres sønner præsterer akkurat så godt, at de voksne undlader at plage dem, mens deres døtre knokler løs med en indstilling om, at der ikke er plads til fejl. Pigerne siger ikke stop, før de har finpudset hver en opgave, så det funkler, og renskrevet deres noter med farvekodet præcision.

Denne mulighed slog mig, da jeg havde en elev fra 8. klasse inde i min praksis. Hun fik forrygende karakterer, men oplevede skolen som overvældende. Hendes bror, der gik i 9. klasse, fik ligeledes fremragende karakterer, men da jeg spurgte, om han var lige så flittig, som hun var, fnyste hun. Hvis hun brugte en time på en opgave og fik topkarakter, følte hun sig kun »sikker«, hvis hun også brugte en hel time på andre lignende opgaver. I modsætning til hende skøjtede broren igennem hjemmearbejdet. Hvis hendes bror fik topkarakterer, følte han sig som et vidunder, fortalte hun. Hvis hans karakterer faldt en smule, ville han gøre en ekstra indsats. Men hun følte sig aldrig sikker nok til at gøre andet end at præstere det maksimale.

Den oplevelse – af at klare sig godt i skolen og samtidig kun yde en beskeden eller halvhjertet indsats – kan muligvis være af afgørende betydning. Det kan godt være, det hjælper vores sønner med at opbygge selvtillid, da de herved finder ud af, hvor meget de kan opnå ved udelukkende at satse på på deres vid. For dem er skolen en prøvebane, hvor de kan opbygge en tro på egne evner og lære at følge sig trygge ved at stole på dem. Vores piger forspilder til gengæld muligheden for at opbygge en tro på deres evner, hvis de ene og alene forlader sig på intellektuelt knoklearbejde.

Så hvordan får vi de unødigt pligtopfyldende piger (og drenge, for der er ganske vist nogle, der kører samme stil) til at styrke både deres selvtillid og kompetencer i skolen?

Først og fremmest skal forældre og lærere afholde sig fra at rose ineffektivt overarbejde, også selv om det fører til gode karakterer. Kønsbaserede tilgange til læring sætter ind tidligt, så det er aldrig for sent at begynde at modarbejde dem. Da jeg for nyligt læste ’Harry Potter og fangen fra Azkaban’ højt for min otteårige datter, gik jeg i stå, da jeg læste et tekststykke, hvor Hermione – det fiktive mønstereksempel på akademisk nidkærhed – afleverede et essay, der var »to pergamentruller længere, end professor Binns havde bedt om«. Hermione, påpegede jeg, gør ikke god brug af sin tid. Hun er en dygtig elev og kunne sikkert klare sig lige så godt uden at knokle så meget. »Ja«, sagde min datter. »Selvfølgelig kunne hun det!«.

Mange professionelle mænd emmer af selvtillid, fordi de har brugt flere år på at blive fortrolige med deres evner. Når kvinder træder ind på arbejdsmarkedet, bør det ske med samme selvindsigt

Vi kan også opfordre piger til at prøve en anden tilgang til skolen – en, der er mere fokuseret på en mådeholden indsats snarere end på, hvor mange timer de bruger. Når en af de akademisk dygtige og evigt ængstelige piger i min praksis fortæller mig, at de bliver oppe indtil klokken to om natten, ser jeg en åbning. Det er i det øjeblik, de skal opfordres til at blive mere taktiske, til at regne ud, hvordan de kan fortsætte med at lære og få samme karakterer, samtidig med at de arbejder mindre hårdt for det.