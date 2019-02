Togentusiast: Hvad blev der af 250 km/t.?

Folketinget ville have tog, der kunne køre 250 km/t. Nu ser det ud til, at DSB vil sætte hastigheden ned.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

JEG ER togentusiast. Det betyder, at jeg altid tager toget til/fra arbejde og på ferie og til fritidsinteresser. Det gælder både i Danmark samt de år, jeg arbejdede i Europa. Masser af lange behagelige togture og ingen fly her. Men nu er Folketingets flertal blevet til grin!

For nogle år siden vedtog et stort flertal i Folketinget at oprette en togfond. Overordnet var ideen den såkaldte timeplan. Og der blev bevilget penge til denne timeplan der forudsatte nye jernbanestrækninger, opgraderinger af eksisterende baner m.m., så der kunne køres op til 250 km/t. Og Banedanmark gik i gang. Meget fint – og jeg var glad. Og det var der sikkert også mange togpassagerer, der var – sammen med alle dem, der gerne vil formindske CO 2 -udledningen.

Men ledelsen i DSB er tilsyneladende ikke med på ideen. Så DSB har besluttet, at der skal købes tog til de danske skinner, der kun kan køre 200 km/t. og ikke 250 km/t. Men der sidder jo også en direktør i DSB, der tidligere har været dybt involveret i luftfarten. Man tænker sit.

Hvordan kan DSB’s ledelse modarbejde et flertal i Folketinget på denne måde? Hvordan kan det være, at et bredt flertal i Folketinget beslutter, at der skal gennemføres en togplan, der forudsætter kørsel i op til 250 km/t. på flere strækninger, og en timeplan, der helt sikkert vil skaffe DSB mange kunder. Kunder, der vil fravælge fly fra Aarhus, Aalborg og Billund m.v. Og så er der en ledelse i DSB, der vil købe tog, der kun kan køre 200 km/t.?

Jeg er bruger af DSB, og jeg betaler med glæde skat til de nyanlæg og opgraderinger på jernbanenettet, der er i gang (bl.a. København-Køge N-Ringsted-Nykøbing F.-Rødby). Men jeg synes, det er helt afsporet, at DSB bevidst fravælger tog, der kan køre 250 km/t. Togsæt, der kan køre 250 km/t., er en hyldevare i Europa. Og hvis der ikke er nok europæiske fabrikker, der kan eller vil levere, vil både japanske og kinesiske togleverandører sikkert gerne give et bud på tog til 250 km/t.

Nu er nogle af aftalepartnerne i Folketinget ved at trække i land, fordi DSB kun vil købe tog, der kan køre 200 km/t.