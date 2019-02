Formandsskabet i Musikforlæggerne: Det en katastrofe for musikken, at DR nu lukker for P8 Jazz

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er ærgerligt at konstatere, hvor lidt politikerne og DR reelt interesserer sig for den sprudlende diversitet i dansk musik. Hvis de er glade for at lytte til de kunstnere, som sætter Danmark på det kulturelle verdenskort, burde de forstå, at man må have radioplatforme som P8 som en del af vort mediebillede.

Men ingen må tilsyneladende være i tvivl: Jazzmusikken er farlig, hvis DR’s anvisninger gennem mange år skal stå til troende.

Tænk, hvis også vores børn bare en sjælden gang imellem kunne få lov til at lytte med til denne forunderlige verden

I 2011 gav DR den sin egen platform, P8 Jazz. Køb jer en dab-radio, lød budskabet: Lyt løs, alle I jazzinficerede, men befri alle os andre fra det onde. I får 24 timer i døgnet jeres helt eget musikreservat, og til gengæld slipper alle vi andre for støjende saxofoner og ustyrlige improvisationer på samtlige DR’s andre flader. Herefter var der forbud mod jazz på P2, P3 og P4.

Når P8 Jazz snart lukkes ned, er det en katastrofe for jazzen. For trods genvordighederne med dab-kanalerne var 24 timers døgnradio selvfølgelig ikke at kimse ad. Det lykkedes faktisk DR at skabe en populær kanal, men altså kun for de smittede.

Nu flytter DR så hele reservatet til fredag fra kl. 18 til 23.30 på den bredere P2, retfærdiggør det med, at jazzen får mulighed for at nå ud til flere lyttere – men altså i langt færre timer om ugen.

Tænk, hvis man på de andre kanaler, i almindelige eftermiddagsprogrammer eller i natradioen, også kunne blive begunstiget med musik, hvor man ikke lige kan regne den næste tone ud, men hvor man kan blive overrasket af at høre en improviseret saxofon. Og tænk, hvis også vores børn bare en sjælden gang imellem kunne få lov til at lytte med til denne forunderlige verden.

DR ønsker at opprioritere dansk musik ved at hæve andelen fra 40 til 48 procent, men skærer samtidig 40 procent af sendeminutterne væk! Og det rammer i særlig grad jazz med lukningen af P8, der ellers generelt er ganske åben over for ny dansk musik.

I Danmark er vi rige på jazz, så rige, at vi kommer langt ud i verden med den. Over hele verden spilles der dansk jazzmusik på kanaler med masser af lyttere, og den streames i store mængder i hele verden. Det er da fint, at jazz nu igen skal kunne høres på en dansk fm-kanal som P2, men kun i 5 ½ time fredag aften.

Hvor farlig kan jazzen være?