Anders Samuelsen: Danmark går i front for reformer af FN’s Menneskerettighedsråd

FN’s Menneskerettighedsråd skal aktivt kunne bruge de værktøjer, det har, til at forsvare de grundlæggende frihedsrettigheder over hele verden. Det kræver reformer, som Danmark som medlem af rådet vil presse på for.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I dag sætter Danmark sig i stolen som medlem af FN’s Menneskerettighedsråd for første gang nogensinde, og vi har en stor opgave foran os.

Danmark skal gå foran, når det handler om beskyttelse af basale frihedsrettigheder i verden. Den frihed, vi nyder godt af i Danmark, er ethvert menneske forundt. Menneskerettighedsrådet har et stort potentiale. Men rådet er udfordret på sin troværdighed. Mest markant er det faktum, at rådets medlemmer tæller nogle af de værste menneskerettighedskrænkere. Og derudover, at der foregår en urimelig forskelsbehandling af Israel.

Danmark ønsker et råd, der kæmper for de højeste menneskerettighedsstandarder. Et råd, der aktivt bruger de værktøjer, det har, til at forsvare de grundlæggende frihedsrettigheder over hele verden. Det kræver reformer. Reformer, som Danmark som medlem af rådet vil presse på for.

I denne uge deltager jeg i Genève i rådets første samling med dansk medlemskab. Her vil jeg tage initiativ til at få etableret en stærk koalition af ligesindede lande, som kan presse på for reform og blandt andet også kan spille ind med ambitiøse input til det review af Menneskerettighedsrådet, der skal gennemføres fra 2021.

Israel skal behandles på lige fod med andre lande

Da rådet blev nedsat, var man enige om, at medlemmer skulle leve op til de højeste menneskerettighedsstandarder. I dag sidder lande som Saudi-Arabien og Cuba som medlemmer, mens Venezuela var medlem indtil udgangen af 2018. Det undergraver rådets troværdighed. Derfor skal vi have flere kampvalg – som vi havde det i 2016, hvor det lykkedes at holde Rusland ude af rådet. Danmark vil derfor sammen med ligesindede lande arbejde for at etablere en såkaldt ’buddy-ordning’, hvor reformvenlige lande hjælper mindre lande med at kvalificere sig og løfte det arbejde, der ligger i at være medlem af rådet. På den måde bliver der flere kandidater at vælge imellem, og vi tvinges ikke til at acceptere de værste menneskerettighedskrænkere.

Desuden skal vi adressere forskelsbehandlingen af Israel. I et råd, hvis fornemmeste opgave er at fremme ligebehandling, giver det ikke mening, at Israel og de besatte områder som den eneste landesituation i verden har sit eget punkt på rådets dagsorden, og at hver fjerde af rådets landeresolutioner vedtages under det dagsordenspunkt. Rådet skal selvfølgelig påtale overgreb på menneskerettighederne i Israel og de palæstinensiske områder, men Israel skal behandles på lige fod med andre lande. Danmark vil arbejde tæt sammen med vores EU-partnere og andre ligesindede lande for at søge en mere rimelig balance i det spørgsmål.

Jeg vil selv i Genève mødes med repræsentanter for Israel, Palæstina, USA og EU for at drøfte, hvad vi kan gøre for at ændre situationen. Jeg håber på en konstruktiv og åben tilgang – også fra palæstinensisk side. Og når denne rådssamling er slut, vil vi sammen med vores ligesindede vurdere resultatet og forløbet for at se, om der er sket de nødvendige fremskridt.

Alle alvorlige menneskerettighedskrænkelser skal kunne diskuteres i rådet. Jeg vil arbejde for, at rådet vedtager stærke tekster om blandt andet Iran, Syrien og Myanmar. Konkret vil jeg arbejde for, at rådet øger presset på Venezuela. Vi skal have lys på de voldsomme overtrædelser af menneskerettighederne, der finder sted under Maduros regime. I dag mødes den såkaldte Lima-gruppe af syd- og nordamerikanske lande i Colombia om situationen i Venezuela. Danmark er inviteret med til mødet, og jeg har bedt Danmarks ambassadør i Colombia om at deltage i mødet.

Der er nok at tage fat på. Det bliver ikke let. Og det bliver ikke noget, Danmark kan gøre alene. Men det er afgørende, at det sker. Det internationale menneskerettighedssystem og rådets troværdighed afhænger af det.