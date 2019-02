Peter Hummelgaard: »Finansministeren vil lade det være op til Trump at bestemme, om vi må beskatte it-giganterne. Det er jo helt håbløst«

EU-Kommissionen har fremlagt et forslag til, hvordan en ny EU-skat på digitale virksomheder kan skrues sammen. Men for den danske regering er kampen mod skattebetaling åbenbart vigtigere.

I Politiken 17. februar gentager finansminister Kristian Jensen endnu en gang den danske regerings modvilje mod en fælles EU-skat til store techgiganter som Facebook, Google, Apple og Amazon. Få dage forinden havde EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, langet ud efter den danske regering.

EU-Kommissionen har fremlagt et forslag til, hvordan en ny EU-skat på digitale virksomheder kan skrues sammen. Men for den danske regering er kampen mod skattebetaling åbenbart vigtigere end at sikre, at nogle af de største og mest magtfulde monopoler i verdenshistorien beskattes retfærdigt.»«

Ifølge en rapport fra 2017 betalte Facebook og Google i 2015 kun henholdsvis 0,03 og 0,82 procent i skat af deres overskud i EU-landene. Altså langt, langt mindre, end andre virksomheder betaler. Den manglende skattebetaling er dybt problematisk af flere grunde. Fællesskabet går glip af skatteindtægter, når techgiganterne ikke betaler den skat, de skal. Vi får færre penge, som vi kan bruge på velfærd. Eller for den sags skyld til at sænke skatten for lønmodtagere og andre virksomheder.

Vi kan ikke give Trump vetoret over, om virksomheder skal betale den rette skat i Danmark

Men it-giganternes manglende skattebetaling risikerer også at undergrave opbakningen til vores skattesystem. Det svækker ganske enkelt troen på det retfærdige i vores skattesystem, når virksomheder og lønmodtagere kan se, at de allerstørste virksomheder har fribillet, mens der gælder regler for alle andre. Det grundlæggende problem er, at vores skattesystem ikke er fulgt med tiden. Det er indrettet i en tid, hvor man fysisk kunne afgrænse værdiskabelsen i en virksomhed. På den baggrund kunne man så beskatte overskuddet i det land, hvor værdiskabelsen foregik.

Men når vi taler vor tids techmonopoler som Facebook og Google, brydes de fysiske grænser ned. Her foregår værdiskabelsen i det øjeblik, en bruger i eksempelvis Danmark klikker sig ind på Googles søgemaskine og efterlader sig et spor, som Google så kan bruge til eksempelvis at sælge målrettede annoncer. Det skal selvfølgelig afspejles i den skat, som Google betaler i Danmark.

EU-Kommissionen foreslår at beskatte at mindre del af techgiganternes overskud. Det vil rette op på en stor del af skævheden i det nuværende system. Derfor er det mig en gåde, at regeringen modarbejder en EU-løsning. Regeringen har selv bidraget til forvirringen ved at komme med skiftende forklaringer på sin modstand. Tilbage i 2017 sagde finansminister Kristian Jensen til finansmediet Bloomberg: »Jeg er altid skeptisk over for nye skatter, og jeg synes, at Europa er hårdt nok beskattet i forvejen«.

Altså en helt igennem ideologisk drevet modstand mod, at techgiganter overhovedet skal til skattelommerne! Senere ændrede Kristian Jensen forklaring. Først var han bange for dobbeltbeskatning. Så lød det, at danske virksomheder kunne komme i klemme. Senest har det så lydt, at vi risikerer gengældelse fra USA. Og at regeringen derfor kun vil være med til at indføre en digital skat, hvis det sker gennem OECD.