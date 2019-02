Niels Barfoed: Ytringsfriheden er forsvarsløs over for techgiganternes hær af censorer

Hvordan kan det overhovedet praktisk lade sig gøre? Det fremgår også: I begyndelsen af 2018 var 7.000 personer beskæftiget med fjernelsesarbejde, primært i Indien og på Filippinerne. I 2019 vil tallet vokse til 20.000 – det forudser Facebooks egen Mark Zuckerberg. Kriterierne? Det er navnlig nøgenhed/pornografi, uspecificeret ’hate speech’ og grafisk vold. (De husker måske, at Peter Øvigs hippie-bryster faldt for Googles anstændighedsgrænse).

Og formålet? I al væsentlighed ikke at lægge sig ud med annoncørerne. Hvilket vil sige: ikke at skræmme brugere væk.

Her står vi. Foran skærmen – og den foran os.

Ytringsfrihedsforhold, der gennem årtierne har optaget mig mest, var borgerens afmagt under den kolde krig over for den totalitære stat og dens brutale indskrænkning af meningsfriheden. Og siden var det den liberale borgers sammenstød med religiøs fanatisme og bl.a. den selvcensur, det kan generere. Dagens situation er en anden. Censurens processer foregår uden domstole eller appelinstanser. Der er ikke nogen markante kulturprofiler på banen; der er ingen Solsjenitsyn, ingen Wolf Biermann, ingen Havel, Rushdie eller satiriske vittighedstegnere. Der er ingen fatwa og ingen krudttønde i den nye fortælling.

Der er til gengæld millioner og atter millioner af internetbrugere, som dels risikerer at få det indhold, de bidrager med, udsat for ’tilfældige’ indgreb, dels millioner og atter millioner af brugere, som ikke ved, hvilke bidrag – eller dele af bidrag – de er blevet forholdt kendskab til. Der er ingen storpolitiske konflikter, som rumsterer i baggrunden. Men pas på: Den misinformation, som techgiganterne i kraft af deres hemmelige fjernelsespolitik gør sig skyldige i, er ikke uden betydning for det omgivende politiske klima. F.eks. stemningen i Sri Lanka, da det i 2018 endte med lynchninger – se dokumentation i Lauritzen og Stjernfelt!

Der er tale om gigantiske kapitalistiske monopoler, som ganske vist har deres udspring i idealistiske unge nørders it-kreativitet, men nu med techvirksomhedernes enorme vækst er begyndt at rebe sejlene for, som sagt, ikke at støde brugere væk og dermed please de hellige, reklamerende annoncører. Ytringsfriheden er forsvarsløs over for hæren af ’fjernere’ og det, der styrer den.

Er det for sent at rejse en opinion, som i sidste instans, men helst snarest, kan vække EU?