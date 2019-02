Kære kommende statsminister: Pas på, velfærdskontrakten smuldrer

Antallet af børn og ældre vokser og vokser, men på Christiansborg vil ingen se virkeligheden i øjnene. Virkeligheden er, at kommunerne ikke har råd til at føre velfærden videre.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Kære kommende statsminister, jeg er nødt til at trykke den røde alarmknap helt i bund. Og jeg er bange for, at det bliver nødvendigt at holde den i bund længe endnu. For alt for få på Christiansborg har tilsyneladende lyst eller mod til at tale om, at vi om et ganske lille øjeblik har markant flere børn og ældre med behov for hjælp, end vi i kommunerne kan håndtere. Vi er med andre ord ved at rive den samfundskontrakt over, som vi har lavet med hinanden og bygget hele vores samfund på igennem generationer.

Den kontrakt, hvor vores ældre får den omsorg, de fortjener i seniorlivet. Den kontrakt, hvor forældre kan stole på, at deres børn er i trygge, omsorgsfulde og udviklende rammer, mens forældrene arbejder.

I Odense er vi ifølge KL fjerdebedst rustet til udfordringen med flere børn og ældre. Men i Odense mangler vi i de kommende år op mod en halv milliard kroner bare for at kunne bevare det velfærdsniveau, vi har i dag. Og det er ovenikøbet et niveau, hvor for få voksne for ofte drøner rundt og forsøger at tage sig af store flokke af børnehavebørn.

Hvordan skal det hænge sammen, når to børn skal på toilettet, tre kæmper om legetøjet, en savner et skød at sidde på, og resten skal i flyverdragterne? Vores dagplejer, vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, plejecentre, hjemmepleje og specialtilbud vil dag for dag få en stadig mere desperat hverdag, hvor vores børn og ældre ganske enkelt ikke får den hjælp, de har brug for.

Kære kommende statsminister, det er egentlig ganske enkelt: Hvis ikke vi gør noget drastisk, kommer samfundskontrakten ikke til at gælde for hverken fremtidens ældre eller børnefamilier. Tilliden til velfærdssamfundet vil smuldre, og du ved formentlig lige så vel som jeg, at hvis først den kontrakt er revet over, kan den aldrig limes sammen igen.

I 2030 vil der være omkring 230.000 flere 75+-årige end i dag. Allerede i 2025 vil der være omkring 53.000 flere 0-5-årige end i dag. Men måden, Folketinget fordeler pengene i samfundet på, følger på ingen måde med den udvikling.

Skiftende regeringer kaster effektiviseringsprogrammer og omfordelingspuljer efter kommunerne for bagefter at aflevere en del af pengene tilbage med sympatiske navne som værdighedsmilliarden, men det forslår som en skrædder i helvede.

Jeg tror helt oprigtigt, at hvis man ikke kan se problemet nu, er det, fordi man ønsker sig et fundamentalt andet (velfærds)samfund. Og det burde da være et oplagt valgtema: Hvilket velfærdssamfund skal vi have?

Alligevel er tavsheden fra Christiansborg larmende.

Kære kommende statsminister, hvad skyldes det? Har I ikke modet til at tage diskussionen, fordi det er for svært? Er alvoren ikke gået op for jer, eller er I ligeglade med kontrakten? Det er borgerne ikke.

I Odense har vi fået befolkningens opbakning til at hæve skatten med 1 procentpoint – velfærdsprocenten – hvor alle pengene går direkte til den nære velfærd. Det har årligt givet ca. 250 millioner kroner, eller hvad der svarer til 500 ekstra sæt hænder. Men det er ikke nok. Derfor har byrådet netop besluttet, at vi i løbet af i år skærer drastisk i kommunens administration og flytter minimum 60 millioner kroner til vuggestuer, børnehaver, skoler og ældrepleje. I alt kommer vi i 2020 til at flytte 200 millioner kroner fra andre af kommunens områder til den nære velfærd.