Loven gælder alle danskere: Danmark bør derfor hente IS-krigerne hjem

Skal vi leve op til de retsprincipper, hvis rødder kan spores tilbage til Jyske Lov, har vi et juridisk ansvar alle danskere. Også de som er taget til Mellemøsten for at kæmpe for Islamisk Stat.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi kan ikke gå på kompromis med vores love, bare fordi der kommer sårede nationalistiske følelser i klemme. Den danske straffelov gælder nemlig alle danskere; også dem, der kæmpede for IS i Syrien.

Fakta Jyske Lov En dansk lovbog udarbejdet under kong Valdemar Sejr i 1241. Den dækkede i første omgang de jyske og fynske områder, om end forskere endnu diskuterer, om den var tiltænkt som lovgivning for hele riget. Mest berømt er nok indledningen »Med lov skal land bygges«, der blandt andet står skrevet over søjlerne ved indgangen til Københavns Byret. Lovgivningen var inspireret af den katolske kirkes såkaldte kanoniske ret. Som en følge heraf blev skyldsspørgsmålet fremover lagt på den enkelte person i stedet for slægten; ligesom blodhævn blev afskaffet. Desuden erstattede bevisførelse og vidneudsagn muligheden for at kunne sværge sig fri af skyld. Kilder: Den Store Danske og danmarkshistorien.dk Vis mere

Det danske samfund har et ansvar over for disse tabte drenge. Vi danskere er stolte af vores moralske retsstat. En af de allervigtigste ting, der adskiller os fra en bananrepublik, er, at vi forpligter os til vore principper og går ikke på kompromis med vores love.

Som der står skrevet i Jyske Lov fra 1241:

»Derfor skal loven gøres efter alles tarv, at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde«.

Dette retsfundament er endnu gældende i 2019 – også for en dansk IS-kriger.

Vi ser stigende opbakning til udvisning af udenlandske kriminelle. Men så snart det går den anden vej – og en dansker terroriserer i udlandet – er vi knap så villige til at tage dem retur.

Det er forståeligt, at tanken om IS-krigernes forbrydelser og hensigter skaber frygt hos den danske befolkning. Mange danskere ånder lettede op når typer som Said Mansour udvises, fordi man frygter det værste om en potentiel sikkerhedstrussel mod ens kære og naboer.

Men har vi skænket det en tanke, at eksempelvis syrerne ønsker det samme for deres land og familier?

De har hverken ressourcerne til at retsforfølge IS-krigerne eller pladsen til huske hverken dem, deres ægtefæller og deres børn. Hvorfor skulle de også det, når jihadisterne kommer fra alle mulige andre lande?

Når Kristian eller Søren drager til Irak eller Syrien for at kæmpe med livet som indsats, er det ikke en pludselig fiks idé. Det er ofte unge skæbner, der er blevet udstødt fra familien, skolen eller samfundet; fra fællesskabet.

Når de så bliver en del af af ekstremistiske grupper, får de her en ny identitet og en sag at kæmpe for.

Det er ikke IS, der overvinder de danske drenge; det er det danske samfund, der taber dem. Fremadrettet må vi afradikalisere dem, inden det er for sent. Det er nemlig nemmere at forebygge end at brandslukke. Det har vi bare ikke formået med de danske IS-krigere, der er i Syrien nu.

Derfor kan det ikke diskuteres, at de er vores ansvar og skal retsforfølges med danske straffelove.

Hvad er mest hensigtsmæssigt: at vi kan styre, hvem der kommer tilbage – og hvornår de gør? Eller at de løslades i Syrien og herefter kan rejse videre med et dansk pas og samle sig i nye radikale grupper? Og herefter kan vende tilbage til Danmark med uhyggelige intentioner?

Vi har en forpligtelse over for vores egne love og principper, ellers er vi vel ikke meget bedre end lovløse, diktatoriske stater.