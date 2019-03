Lad os tage Dannebrog tilbage: Mine brune børn skal også fejres med det danske flag

Højrefløjen misbruger nationalfølelsen og det danske flag til at fremme deres politik, men Dannebrog tilhører ikke et politisk parti. Det tilhører Danmark. Det tilhører mig. Og det tilhører dig.

Jeg havde en interessant snak med en af mine venner forleden. Vi snakkede om løst og fast i øst og vest, indtil samtalen faldt på Nationalpartiet. Partiet, hvis navn umiddelbart leder tankerne hen på noget nationalsocialistisk, højreekstremistisk, DF-lignende politik.

Læser man bare en lille smule op på det, vil man hurtigt finde ud af, at Nationalpartiet repræsenterer den diametrale modsætning.

Nationalpartiet blev stiftet i 2014 af de tre pakistanskdanske Ahmad-brødre som en modreaktion på den højredrejning, de mente flere partier havde taget på udlændingeområdet.

Hvis en af mine naboer vælger at hænge et kæmpe dannebrogsflag ud over sin altan uden for fodboldsæsonen, vil jeg straks tænke, at han stemmer til højre for midten

Jeg må være ærlig og sige, at det, der faldt mig mest i øjnene med Nationalpartiet, var dengang, de lod Yayha Hassan stille op for dem. Deres politik har jeg ikke rigtig nogen holdning til, eller jeg har i hvert fald ikke sat mig ind i den. Det havde min ven heller ikke, men det var nu heller ikke politikken, der blev centrum i vores diskussion, men i stedet deres navn.

Min ven mente, at det var en stor fejl, at de havde kaldt sig Nationalpartiet og brugt det danske flag som logo. Jeg mente det modsatte.

Jeg forstår dem nemlig godt. Strategien, visionen, ideen, kampen for at tage Dannebrog og nationalfølelsen tilbage, efter at højrefløjen gennem de sidste par år har taget patent på dem. Jeg bor i en boligblok i Københavns Nordvest-kvarter. Hvis en af mine naboer vælger at hænge et kæmpe dannebrogsflag ud over sin altan uden for fodboldsæsonen, vil jeg straks tænke, at han stemmer til højre for midten. Måske vil jeg faktisk tænke, at han er DF’er eller stemmer Nye Borgerlige.

Jeg ved, jeg ikke er den eneste, der ville tænke sådan.

Jeg elsker Danmark. Mit land. Mit hjem. Jeg er født og opvokset i København. Hver eneste gang jeg rejser ud i verden, bliver jeg altid mindet om, hvor meget jeg elsker at komme hjem igen. Jeg elsker de mange regnvejrsdage, der gør solskinsdagene endnu smukkere.

Danmark har en stor plads i mit hjerte. Men kan jeg som brun tatovere Dannebrog på brystet?

Jeg elsker søerne og menneskene, der traver rundt omkring dem. Jeg elsker svanerne, festivalerne, cyklerne og bydelene. Jeg elsker de danske flag i fødselsdagslagkagen. Jeg elsker de røde og hvide farver, når landsholdet spiller.

Jeg elsker, når busserne flager, og man i et kort øjeblik skal dobbelttjekke datoen og regne ud, om Danmark er blevet befriet, eller om dronningen har fødselsdag.

Danmark har en stor plads i mit hjerte. Men kan jeg som brun tatovere Dannebrog på brystet? Eller sætte det som profilbillede på Facebook? Eller hænge det ud over altanen uden for fodboldsæsonen? Nej.

DF og den fremmedfjendske højrefløj misbruger nationalfølelsen og det danske flag til at fremme deres politik, og det var netop det, jeg så, Nationalpartiet forsøgte at modarbejde ved at bruge navnet og flaget som logo.

Højrefløjen har ikke stjålet det danske flag. Vi giver det til dem, hver gang vi distancerer os fra initiativer, der forsøger at tage det igen. Jeg forstår godt min ven. Men nationalfølelsen og det danske flag tilhører ikke et politisk parti eller en bestemt gruppe mennesker. Det tilhører Danmark. Det tilhører mig, og det tilhører dig.

Mine brune børn skal også fejres med danske flag. Lad os sammen gå ud og tage flaget tilbage!