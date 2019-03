Fællesskabsfølelse på arbejdet er et privilegium: Der er arbejdsfællesskaber, og så er der dem, der er ’ikke nogen’

Det arbejdende fællesskab er ikke for alle. Middelklassen ved, hvad et arbejdsfællesskab er. Det samme gør den økonomiske elite, der vil nikke og medgive, at arbejde giver venskab, sammenhold og mening med tilværelsen.

»Nå, her er ikke nogen«, konstaterede hun og forlod kontorlandskabet.

Jeg stod med en opvredet klud i den ene hånd og en tørmoppe i den anden. »Ikke nogen«. Jeg var »ikke nogen«. Nu skal man jo ikke misforstå folk med vilje, og jeg vidste da godt, hvad hun mente.

Jeg var ikke en kollega. Ikke den sparring, hun søgte. Ikke en af dem, hun tog på kurser og til julefrokost med. Ikke en af dem, der indbetaler til gavekassen, og som man fejrer jubilæer med. Jeg var mere en sådan lidt usynlig »ikke nogen«.

Arbejdet var fint nok, og man kunne gå og passe sig selv. Jeg begyndte om natten med natradioen som lydtapet og gik, kort efter at de første ingeniører, sekretærer og administrative medarbejdere mødte ind.

Vi havde en kort pause sammen – os, der gjorde rent. Der talte vi om de tillæg, de, der gjorde rent i togvogne, fik, for hver klat opkast, de stødte på. Vi talte om rengøringsmidler, der kunne fjerne oliepletter fra gulvet og som sydede faretruende, når det ramte olien. Ellers talte vi ikke så meget med hinanden. Pausen var kort, og vi passede bare hver vores gange med kontorer og toiletområder.

Det mindste, man kunne bede om, var almindelig ærlighed og indsigt ud over egne privilegier. Sig det højt og tydeligt. Arbejdsfællesskab er et privilegium

Vi havde godt nok en fornemmelse af, hvad det ville sige, at arbejde ’som en af dem’, men vi oplevede det ikke. Opgaven var toiletterne, de lange gange og at huske at løfte ledningerne, så støv og nullermænd også kunne blive fjernet derfra – gjorde man det, var der ikke noget bøvl, og man kunne passe sig selv og sin natradio.

Det samme foregår på markerne, hvor jeg har været sæsonansat til at plukke jordbær. Man passer sig selv og sine bakker og er mest koncentreret om at fylde så mange bakker som muligt hurtigst muligt, så en vis timeløn kan nås.

På grillbarerne, i pølsevognen, på tankstationen og ved kassen i supermarkedet passer man også bare sit – altså måske ikke i de store supermarkeder, men i de mindre koncentrerer man sig mest om ugens talkoder og skanningen af varer.

Efter at have afsluttet min læreruddannelse var jeg ved at falde bagover, da jeg blev spurgt til råds første gang. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle sige. Selvfølgelig havde jeg en holdning, men at andre spurgte mig til råds, var nyt – og faktisk lidt skræmmende.

Man kan nemlig godt vænne sig til at være ’ikke nogen’, så meget, at man bliver mundlam, når andre pludselig regner en for at være ’nogen’ – en kollega – en rigtig kollega.

I dag er min Facebook fyldt op med gamle kolleger – altså ikke kolleger fra rengøringen, grillbarer, supermarkeder, tankstationer og jordbærmarker, men lærerkolleger. Sådan nogle, jeg har siddet til teammøder med. Været på kurser og til sommerferie- og julefrokoster med.

På min skole giver ledelsen os hvert år en gave. Julefrokosten er ledelsens gave til os medarbejdere. Det er ikke en hvilken som helst julefrokost. Der bliver virkelig gjort noget ud af det, og jeg ved, at mange af os, hvis ikke alle, hvert år ser frem til at se, hvad ledelsen i år har fundet på.