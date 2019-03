Verden går i ring: Unge udråber vores gamle dyder til 'tidens trends'

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er meget mærkeligt for ældre mennesker at erfare, at ting, som vi altid har gjort, og som vi har opfattet som helt almindelige og normale, jævnligt bliver udråbt til nye ’trends’, som yngre mennesker begejstret forsøger at udbrede til alverden.

For eksempel: at gå i det samme tøj flere dage i træk – helt aktuelt i debatindlæg i Politiken. At bade hver anden eller tredje dag efter behov og foretage etagevask – nu til dags kendt som truckervask.

At sammensætte en basisgarderobe af få gode, slidstærke ting, der fungerer i mange kombinationer, så man om morgenen skal tænke mindst muligt over sin påklædning. At købe fornuftigt tøj i ganske få farver, så det er let at farvekoordinere sin påklædning og let at fylde en vaskemaskine. At bruge et tørrestativ i stedet for en tørretumbler.

Og alt det gør vi normalt uden at skvaldre op om det ude omkring i forsøget på for eksempel at starte en folkebevægelse til hækling af karklude

At begrænse sine fødevareindkøb, at spise rester, at fryse ned, så der praktisk taget ikke opstår såkaldt ’madspild’. At lade kaffegrums og skræller med mere gå i kompostbunken, så der altid er god, vel-omsat jord til bede og potteplanter, og så den offentlige renovation ikke belastes med vores biologiske affald.

At lave sin mad selv og bage af gode, giftfrie råvarer. At dyrke krydderurter, frugt og grønt selv i haven. At købe sine råvarer, også kød og æg, lokalt hos gode avlere. At købe frugt og grønt, når det er sæson, og bruge fryseren eller marmeladeglasset til langtidsopbevaring.

At gå eller cykle en tur i skoven – og det kan vi, vel at mærke, helt uden specialudstyr i form af dyre sko og støvler, stave og lycra!

At passe sine børn selv, når de er små og har brug for det. At holde igen med indkøb og nyanskaffelser. At sy, strikke, brodere og hækle almindelige ting selv. At bruge en boremaskine, hammer, sav og et vaterpas.

Vi værdsætter den moderne verdens forsyningssikkerhed, infrastruktur, informationsmængde, valgmuligheder og teknologi, men vi kan stadig læse en bog, slukke for telefoner og tv og tage en lang, god snak eller skrive et udtømmende brev, der bliver sendt over nettet og ikke med udygtige, kostbare og langsommelige brevbefordringsfirmaer.

Men blandt jævnaldrende er det, kan jeg godt betro jer, en stadig kilde til undren at bevidne, at yngre mennesker gang på gang på gang opfinder verden én gang til. Sådan har det sikkert været til alle tider.