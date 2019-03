Musikterapeuter og forskere: Hvor svært kan det være at få mere musik ind i psykiatrien?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Tre fjerdedele af landets sygehuse rapporterer, at de bruger musik i behandlingen, men ikke har en klar strategi og efterlyser en mere fokuseret indsats. Sundhedsordførere fra Socialdemokratiet, Alternativet, DF og Venstre har her i avisen støttet musikkens indtog i sundhedsvæsenet. I psykiatrien på Aalborg Universitetshospital er vi seks musikterapeuter ansat. Der er både kliniske stillinger og forskningsstillinger, og musikterapiens ydelser er fordelt over sengeafsnit og ambulatorier. I retspsykiatrien i Slagelse er der ansat en musikterapeut, og det har der været i snart 20 år.

Her varetages der bl.a. musikterapi på Sikringen, som er landets mest sikrede psykiatriske institution. Men hvorfor er der ikke ansat musikterapeuter på flere psykiatriske sygehuse i Danmark? Hvad gør musik?

Når der spørges, hvad musik kan gøre for sindet, kan man svare og forsøge at favne nogle af musikkens helt overordnede virkemidler. Musik kan give livslysten tilbage, og fysiologisk set kan rolig musik få pulsen ned og vejrtrækningen i ro. Men svaret kan nuanceres og afhænger i høj grad af, om musikken iværksættes af en musikterapeut eller af en musiker. Musikterapeuten anvender musik målrettet til ikke-musiske formål og som en del af den samlede behandling, mens musikeren har koncerten og koncertoplevelsen for øje. Begge dele har værdi og berettigelse i psykiatrien.

Vi har talrige eksempler på, at musik har været virksomt til at nedtrappe tilspidsede situationer og nedbringe antallet af tvangsforanstaltninger i form af tvangsmedicinering og bæltefiksering

Musikterapeuten har fokus på de terapeutiske mål i anvendelsen af musik. Behandlingsmål for musikterapi på intensive psykiatriske korttidsafsnit omhandler oftest at skabe tryghed og ro for patienten i akut krise. De fleste mennesker, der indlægges i en akut psykisk krise, er angste og urolige. Stabilisering af tilstanden er et mål for behandlingen i en indledende fase og forudsætning for det videre behandlingsforløb. Her kan beroligende musik spille en rolle, med eller uden en musikterapeut. Vi mener, der er behov for en bred vifte af indsatser, der kan imødekomme den mangfoldighed af mennesker og behandlingsbehov, som vi møder i psykiatrien. Musikterapeuter har en 5-årig universitetsuddannelse i musikanvendelse inden for psykoterapeutiske, medicinske og specialpædagogiske områder og er klædt på til opgaven. Musikterapeuten kan eksempelvis spille rolig musik for en sengeliggende patient. Et stykke genkendeligt musik kan hjælpe med til at øge trygheden. Den rette musik får os til at huske, hvem vi er, og hvor vi kom fra, og kan virke samlende og beroligende.

Musik kan opleves som det eneste behagelige i den aktuelle situation og støtte patienten i at være til stede i nuet og slippe bekymringer og forsvar et øjeblik. Musikterapeuten er støttende og kan, verbalt eller nonverbalt, guide patienten til øget kropsopmærksomhed og mentalt fokus. Mangen en psykose-blues har tålt dagens lys: »Piller rimer på spiller« eller »jeg er nede, og jeg kan ikke styre min vrede«. At skrive en sang kan virke forløsende og have en regulerende effekt. I retspsykiatrien, hvor patienterne kan være indlagt i længere perioder, kan musikterapeuter arbejde i længerevarende forløb. Mange retspsykiatriske patienter bruger musik i deres dagligdag, og musikken kan være en indgangsvinkel til at engagere patienterne i en relation og i egen behandling.