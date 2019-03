Næstformand i Radikal Ungdom: Der burde stå 'fake it till you make it' på min studenterhue

Problemet med karakterer er, at det fjerner fokus fra det, uddannelse handler om: at lære. I stedet bliver vi skolet i at præstere.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Da jeg gik i gymnasiet, var jeg glad for karakterer, for konkurrence har altid motiveret mig. Men nu, fire år efter jeg er gået ud af gymnasiet, kan jeg se, hvor usundt det er.

Jeg kan huske, hvordan jeg i gymnasiet var bange for at stille dumme spørgsmål. For min lærer måtte ikke tro, at jeg ikke havde lavet lektier eller ikke forstod faget. Jeg var ikke særligt hjælpsom, når mine venner bad om hjælp. For de måtte for guds skyld ikke sige de kloge ting i klassen, som jeg havde tænkt mig at sige. Så kunne jeg jo ikke vise mine lærere, hvor klog jeg var.

Jeg lærte de tricks, man skal kende for at få høje karakterer

I dag går jeg på en videregående uddannelse, hvor karakterer ikke er særligt vigtige – og der er ganske få af dem. Jeg stiller spørgsmål, når jeg er i tvivl. For jeg er ligeglad med, om mine undervisere tror, at jeg er dum. Hvilken forskel gør det? Mine studieveninder og jeg hjælper altid hinanden, når vi kan. Vi deler gerne vores gode pointer med hinanden – for det gør ikke nogen forskel.

Vi skal ikke måles op mod hinanden, som man skal i gymnasiet, hvor man konstant bliver vurderet for at blive givet en årskarakter.

Problemet med karakterer er, at det fjerner fokus fra det, uddannelse handler om: at lære. I stedet bliver vi skolet i at præstere. Det resulterer i, at man går mere op i at få nogle gode karakterer, som kan åbne de rigtige døre, end i at blive klogere.

Presset i sig selv er ikke nødvendigvis et problem. Problemet er, at vi bliver presset til at præstere og ikke til at lære.

Mange tror, at en god præstation i dansk betyder, at du er god til dansk. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet – og det er jeg selv et godt eksempel på.

Der burde stå ’fake it till you make it’ på min studenterhue. Jeg sluttede gymnasiet med et rigtig højt snit, på trods af at jeg ikke havde læst ret meget af pensum. For jeg lærte de tricks, man skal kende for at få høje karakterer.

Når jeg ser tilbage på min skoletid, ville jeg ønske, at der havde været plads til tvivl. At der havde været plads til at sige til, når man ikke fattede en bjælde af det hele – uden at skule være bange for, hvordan det påvirkede ens årskarakter. For hvis jeg ikke havde været underlagt et konstant præstationspres for at opnå de rigtige karakterer, så tror jeg faktisk, at jeg var blevet dygtigere.