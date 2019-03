Gode Penge svarer igen: Jo, der findes rent faktisk 'dårlige penge'

Det er værd at bemærke, at Gode Penges forslag om at adskille pengeskabelsen fra kreditskabelsen medfører en liberalisering af bankvæsenet, da den vil gøre det muligt at tilbagerulle de skærpede likviditets- og kapitalkrav, som netop har været med til at gøre det uforholdsmæssigt dyrere for bankerne at låne ud til mindre virksomheder.

Derudover vil det blive muligt at lempe kravene for opstart af nye banker, hvilket vil kunne genskabe konkurrencen i den finansielle sektor.

Årsagen til, at vi dag er nødt til at gennemregulere bankerne og begrænse konkurrencen, er, at bankerne administrerer vores penge- og betalingssystem, dvs. et stykke vital offentlig infrastruktur på linje med vej- og elnettet.

Dette er en opgave, som bankerne på ingen måde er gearet til. Banker er designet til at formidle penge mellem indlånere og låntagere. De er ikke designet til at skulle varetage selve skabelsen af penge. Det er en opgave for en offentlig instans.

Et relevant kritikpunkt, som HJ bringer frem, handler om pengepolitikken. I dag forsøger Nationalbanken at føre pengepolitik ved at justere de pengepolitiske renter, dvs. renterne på de lån og kreditter, som de private banker har i Nationalbanken. Problemet er imidlertid, at renten i dag er et ekstremt ineffektivt instrument til at føre pengepolitik. Vi har historisk lave renter tæt på nul sammen med lav inflation og en vis risiko for deflation.

Det modbeviser ikke bare standardteorien, at rente og inflation er omvendt korrelerede. Det betyder også, at hvis der skulle indtræffe en deflationskrise i den nærmeste fremtid, f.eks. fordi priserne på de internationale aktiemarkeder falder fra deres historisk høje niveau, så har Nationalbanken ikke nogen modgift, fordi renten ikke kan sænkes yderligere.