Nødhjælpsorganisation: Uligheden dræber i Mozambique – ikke vejret alene

Den globale ulighed er aldrig tydeligere end under naturkatastrofer. Havde orkanen Idai hærget Danmark, havde vi fået vand i kældrene, væltede træer og sandsynligvis et par aflyste DSB-tog. Men det gjorde den ikke.

Den raserede Mozambique, hvor størstedelen af befolkningen bor i lerhuse på landet og tinskure i slumkvarterer. I stedet for oversvømmede kældre er hele byer skyllet væk. Op imod 1.000 mennesker er slået ihjel.

Oveni kommer så de mange tusinder, der her to uger senere stadig venter på hjælp. De er fanget i vandmasserne, uden mulighed for at slippe væk – og uden mad og rent drikkevand.

Den lille elite sidder tørskoet i cementhuse i centrum af byerne og nyder godt af den måde, det mozambiquiske samfund er indrettet på

Men det værste af det hele er næsten, at katastrofen var forudsigelig. Store dele af Mozambique består af lavland, der jævnligt bliver oversvømmet. Af og til går det helt galt – sidst var omkring årtusindskiftet, da 800 mennesker blev dræbt.

Alligevel er der ingen ordentlige advarselssystemer. Og i de fattigste egne er vejene lige så håbløse, som da Oxfam Ibis først kom til landet for fire årtier siden. Det gør det ekstremt svært for nødhjælpsorganisationer som vores at nå ud til dem, der har allermest brug for hjælp.

Generelt kan man sige, at jo fattigere et menneske er, desto hårdere rammer naturkatastrofer. Det gælder både under skovbrande i Californien, orkaner i New Orleans og oversvømmelser i det sydlige Afrika. Det er oftest de fattigste, der dør, og deres mulighed for at genopbygge tilværelsen bagefter er betydeligt mindre.

Det store flertal i Mozambique lever fra hånden i munden, og de har aldrig haft mulighed for at spare op. Så når deres høst nu er gået tabt i vandmasserne, har de mistet alt. De kommer til at kæmpe i mange år for at genopbygge det lidt, de havde, inden orkanen ramte.

Desværre er der meget få af dem, der sidder på magten, der for alvor er interesseret i at ændre status quo. Den lille elite sidder tørskoet i cementhuse i centrum af byerne og nyder godt af den måde, det mozambiquiske samfund er indrettet på – holdt ved lige af et globalt økonomisk system, som tillader uligheden at vokse dag for dag.

I den kommende tid bliver al hjælp til Mozambique med rette fokuseret på den akutte nødhjælp. Men vi må ikke glemme fortsat at støtte de kræfter, der kæmper mod uligheden for at skabe reel politisk og økonomisk forandring. Det er den eneste måde, hvorpå det kan undgås, at katastrofen gentager sig om nogle år.