DR-profil tilstår: Jeg var en rød lejesvend

Da jeg var en del af Ungdomsredaktionen ’P4 i P1’ i 80’erne, kunne vi nok godt have grebet dækningen af BZ-bevægelsen anderledes an. Så selv om Erhard Jacobsen mest var en klovn, er det måske værd at spørge, om han havde fat i noget?

Da jeg var dreng, var Gladsaxe et fantastisk sted: Høje Gladsaxe tronede over Utterslev Mose med udsigt til hele Storkøbenhavn, friluftsbadet var det største og skønneste i miles omkreds, og fra Gyngemosen forsynede fjernsynet os med fantastiske sort-hvide billeder, der blev udsendt fra TV-Byen.

Gladsaxe var i hele Danmark kendt som velfærdsstatens mønsterkommune, styret af bykongen, borgmesteren og den socialdemokratiske komet Erhard Jacobsen.

I mit barndomshjem var vi på fornavn med Erhard og omtalte ham med ærefrygt. Erhard tilhørte samme generation af socialdemokrater som Anker Jørgensen. De havde begge oplevet fattigdommen på egen krop, men mens Anker (som vi også var på fornavn med) lod sig inspirere af ungdomsoprøret og protesterne mod USA’s krig i Vietnam, så holdt Erhard af villa, ligusterhæk og alt, hvad der var amerikansk.

Der var ikke plads til Erhard i Socialdemokratiet, han dannede Centrum-Demokraterne og senere Aktive Lyttere og Seere, der tordnede mod de røde lejesvende i monopolet DR.

Det er sært og næsten genialt, at Mungo Park nu hiver Erhard ud af mølposen som et andet spøgelse i forestillingen ’Erhard mod monopolet’ på teatrets scene i Høje Gladsaxe, for dog senere at drage på turné.

Var der mere i Erhard end en selvantændelig politisk populist? Var hans ubestridelige folkelige popularitet gjort af samme stof, som Trump lever højt på i USA i dag? Og nok så vigtigt: Var han en mediepolitisk pioner, der for tre-fire årtier siden såede kimen til den mediekritik, der i dag er regeringspolitik? Spørgsmålene tårner sig op.

Lad mig tilstå med det samme: Jeg var en af de røde lejesvende.

Jeg husker tydeligt den dag, jeg trådte ind på ungdomsredaktionen ’P4 i P1’. På den ene side af bordet sad Venstresocialisterne på den anden side kommunisterne.

Jeg satte mig – som nyansat kulturmedarbejder – behændigt mellem de de to grupper for bordenden. Men jeg blev hurtigt indfanget af den politiserede atmosfære.

På ’P4 i P1’ dækkede vi 1980’ernes BZ-aktioner i København, som var de tidens mest presserende nyheder for unge i hele landet. Vi dækkede BZ’ernes husbesættelser så omhyggeligt, at jeg under en besættelse af Mekanisk Musik Museum blev anholdt og sammen med BZ’erne kørt til politistationen på Bellahøj. Her tilbragte jeg et par timer, indtil jeg ved hjælp af pressekortet kom ud igen.

Gav den slags oplevelser anledning til selvransagelse? Tværtimod intensiverede vi dækningen af den bevægelse, vi så som et udtryk for tidsånden.

Var vi forblændede? Måske. Vi havde måske en tendens til at se fjender overalt: politiet, Erhard og hele det borgerlige samfund.

Men måske kunne vi på Ungdomsredaktionen have gjort en forskel, hvis vi var gået i en kritisk dialog med BZ’erne. Vi kunne have benyttet vores privilegerede position til at spørge ind til den voldsfascination, der prægede miljøet.

Vi kunne have spurgt, hvorfor kvinderne forlod bevægelsen og overlod den til hårdtslående unge mænd? Hvorfor de kreative unge punkere holdt op med at komme i BZ’ernes højborge? I stedet stillede vi os tilfredse med blot at række mikrofonen frem for at dokumentere de dramatiske kampe mellem politi og BZ.

Betyder det, at Erhard havde ret? At vi var røde lejesvende og misbrugte monopolet?

Lad mig skynde mig at tilføje, at jeg lige siden som redaktør, kommentator og journalist i DR har sat en ære i at behandle alle sager og kilder fair og afbalanceret.