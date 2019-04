SF ordfører og folketingskandidat for S: Privatskoler skal tvinges til at tage socialt ansvar

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Privatskolerne har oplevet en massiv tilgang af elever de seneste år. Flere forældre har valgt privatskolerne til og folkeskolerne fra. Hvis vi vil ændre den udvikling, må vi først og fremmest styrke folkeskolen.

Det handler om at råde bod på de senere mange års svigt, begrænse den overdrevene forkærlighed for inklusion og sikre de fornødne ressourcer. Men med den bemærkelsesværdige udvikling er det ikke nok at kigge på folkeskolen. Større socialt ansvar, flere elevrettigheder og mindre selektion af elever er nogle af de krav, der bør følge i halen på privatskolernes massive vækst.

Det er blevet en slags statistisk evergreen eller en kronisk velfærdstendens, at privatskolerne vokser hvert år. Deres andel af skoleeleverne er steget fra 13 procent i 2007 til 17,5 i 2017.

De skoler, der ikke giver plads til den enlige mor på kontanthjælp, skal ikke belønnes for det

De frie og alternative grundskoler er et plus for den danske skoleverden. Det har været en uundværlig kilde til udvikling, fornyelse og inspiration. Og privatskolernes succes kan på ingen måde retfærdiggøre nogle former for straffeekspedition, men med stigende elevtal og voksende støtte bør ansvaret også følge med.

Når vi lever i en tid, hvor der spares i den offentlige sektor, er det også naturligt, at der begynder at følge krav og forventning med den massive statslige støtte til privatskolerne. Der er brug for, at privatskolerne tager et større socialt ansvar. Vi bør derfor begynde at fordele ressourcer til privatskolerne ud fra, hvilket socialt ansvar og hvilken elevsammensætning den enkelte skole har.

De skoler, der ikke giver plads til den enlige mor på kontanthjælp, skal ikke belønnes for det, mens de skoler, der yder en ekstra indsats, gerne må mærke det. Den statslige støtte skal give skolerne incitament til at tage ansvar.

Det næste nedslag er at sætte bremserne i over for den allerværste selektion på privatskolerne. I dag fungerer det sådan, at en privatskole kan smide et ’problembarn’ på porten uden at give en begrundelse til forældre eller kommune.

Fremover bør vi tvinge skolerne til at overholde forvaltningslovens regler for aktindsigt, partshøring og lave en ny klageinstans, så udsmidningsårsager kommer frem i dagslyset. Eksempler, hvor diagnosebørn eller børn af kritiske forældre bliver smidt ud, er skammelige.

Endelig bør vi sikre tilsynet med privatskolernes indsats mod diskrimination på grund af funktionsnedsættelse og social baggrund.

Tiden er kommet til, at privatskolernes sociale ansvarlighed styrkes. Det bør en ny regering indse, uanset om den er blå eller rød.