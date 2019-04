Direktør i pensionsselskab: Seniormedarbejdere har ofte ligeså god arbejdsevne som de unge - til tider bedre

Selv om der er berettiget opmærksomhed på nedslidning på arbejdsmarkedet, så er den generelle tendens og forventning entydigt, at flere skal deltage på arbejdsmarkedet et godt stykke ind i seniortilværelsen.

Når vi skal arbejde længere, forudsætter det, at arbejdspladsen indrettes rigtigt, og der kommer mere fokus på rettidig planlægning af senkarrieren. Man behøver ikke at lave fuldstændig det samme gennem hele livet, og man behøver slet ikke at gå fra 37 timer til 0. Tværtimod er der et stigende behov for mere fleksibilitet i seniorarbejdslivet og mere gradvis tilbagetrækning.

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen har på det seneste været i fokus og er nogle steder blevet udlagt som om, at de ældres sundhed ikke er forbedret de senere år.

Nuancen i det er, at befolkningens sundhed som sådan ikke er forbedret i perioden, men samtidig viser rapporten også, at der er en stigning i ældre, der føler sig friske til at gøre, hvad de har lyst til, og at 82 procent af seniorerne i aldersgruppen 65-74 år angiver, at de har et godt helbred – det er på niveau med befolkningen generelt.

Hvis vi lægger myterne til side og formår at håndtere seniorarbejdsstyrken rigtigt, så kommer vi ikke til at lide et produktivitets- eller kvalitetstab, når 30 pct. af befolkningen om 20 år er over 60 år.

Tværtimod bliver den aldrende arbejdsstyrke en del af løsningen.