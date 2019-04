Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Venstre-borgmester: Tag på arbejde, når du er stresset

Ingen skal presse syge mennesker til at gå på arbejde, hvis de er for syge. Men for at undgå at blive langtidssyg er det vigtigt hurtigt at blive en del af arbejdspladen igen.