Listen til børnenes statsminister er lang: Bedre normeringer er bare én af udfordringerne. Husk ledelsen, husk kvaliteten, husk forældresamarbejde, husk udsatte børn, husk ...

Det er på mange måder en overraskelse. Og samtidig føles det helt naturligt. At Kim Cattrall og Isabelle Huppert er veninder og gerne mødes over et glas vin. De fleste kender Cattrall fra rollen som Samantha i hit-serien ’Sex and the City’ og har stærke meninger om hende på grund af den. Og kender Isabelle Huppert fra den ene prisvindende kunstfilmrolle efter den anden i de mest markante europæiske instruktørers film. Til fælles har de en kompromisløs tilgang til deres fag. Til, hvilke roller de vil spille. Og en lyst til at have kontrol over deres kreativitet. Og mest af alt en evne til at ville det, overleve en nådesløs branche, uanset omkostninger.

